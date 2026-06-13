به گزارش ایلنا؛ مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرد: میزان مصرف برق بخش خانگی کشور در دوره اوج‌بار تابستان، معادل ۴۵ درصد مصرف است و کاهش مصرف در این بخش، به تامین برق مورد نیاز سایر بخش‌ها کمک می‌کند.

وی افزود: اگر مشترکان خانگی، میزان مصرف برق خود را ۱۰ درصد کاهش دهند، تا ۳۰ درصد تخفیف بر قبوض آنها اعمال می‌شود.وی ادامه داد: همچنین اگر مشترکانی پنل خورشیدی [پشت‌بامی]نصب کنند، از خرداد تا شهریور مشمول تخفیف ۵ درصدی خواهند شد و کسانی که علاوه بر ۵ کیلووات خورشیدی از ذخیره‌ساز نیز استفاده کنند، به منظور ترغیب و تشویق، تا پایان سال جاری از تخفیف ۳۰ درصدی قبوض خود بهره‌مند خواهند شد.»

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