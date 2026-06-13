فولاد مبارکه نمادی از عزت ملی است

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جمع مدیران فولاد مبارکه اصفهان با اشاره به جایگاه راهبردی این مجموعه در صنعت کشور، از تلاش‌ها و همت کارکنان برای حفظ تولید و اعتبار این شرکت قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه تنها یک شرکت صنعتی یا حتی یک بنگاه ملی نیست، اظهار کرد: نام این مجموعه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان نماد صنعت فولاد ایران شناخته می‌شود.

اتابک با بیان اینکه فولاد مبارکه حاصل سال‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری و تجربه نسل‌های مختلف متخصصان و کارکنان صنعت فولاد کشور است، گفت: فولاد مبارکه صرفاً یک شرکت استانی یا حتی یک شرکت ملی نیست؛ این مجموعه یک برند و نماد بین‌المللی برای صنعت فولاد ایران محسوب می‌شود و در بسیاری از نقاط جهان، فولاد مبارکه را به عنوان نماد فولاد ایران می‌شناسند.

وی افزود: این مجموعه صنعتی سرمایه‌ای است که برای شکل‌گیری و توسعه آن سال‌ها تلاش شده و نسل‌های آینده نیز در آن فعالیت خواهند کرد. از همین رو حفظ اعتبار و جایگاه فولاد مبارکه اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و تلاش‌ها برای بهره‌برداری از شرایط ایجادشده در روزهای گذشته اظهار کرد: در مقطعی شاهد بودیم که برخی افراد و مجموعه‌ها تلاش می‌کردند از شرایط پیش‌آمده برای کسب منافع خود استفاده کنند و حتی این تصور را القاء کنند که تولید و تأمین محصولات فولادی با مشکل مواجه شده است. در همان روزها پیشنهادها و درخواست‌های متعددی از سوی افراد مختلف مطرح می‌شد، اما آنچه اهمیت داشت حفظ روند تولید و صیانت از اعتبار فولاد مبارکه بود.

اتابک با اشاره به گفت‌وگوی خود با سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، تصریح کرد: تصمیم گرفتم شخصاً در جمع شما حضور پیدا کنم و از همت، غیرت و تلاش ارزشمند کارکنان فولاد مبارکه قدردانی کنم؛ زیرا شما توانستید در شرایط حساس، از اعتبار و آبروی این مجموعه بزرگ صنعتی صیانت کنید.

وی تأکید کرد: کاری که شما انجام می‌دهید صرفاً یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه یک اقدام در راستای حفظ عزت ملی کشور است. راه‌اندازی کوره‌ها، استمرار تولید و حفظ جایگاه فولاد مبارکه در واقع پاسداری از اعتبار صنعتی ایران در سطح بین‌المللی است. فولاد مبارکه امروز فراتر از یک شرکت صنعتی عادی است؛ این مجموعه به نماد توانایی، تخصص، دانش فنی و خودباوری صنعتی کشور تبدیل شده و جایگاهی دارد که در عرصه جهانی مورد توجه و احترام فعالان صنعت فولاد قرار گرفته است.

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