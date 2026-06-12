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وزیر جهاد کشاورزی در پیامی نوشت:

استقبال ویژه وزرای کشاورزی بریکس از نسخه ایرانی برنامه امنیت غذایی جهانی

استقبال ویژه وزرای کشاورزی بریکس از نسخه ایرانی برنامه امنیت غذایی جهانی
کد خبر : 1797883
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وزیر جهاد کشاورزی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام غلامرضا نوری در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«نسخه ایرانی امنیت غذایی جهانی به بریکس ارائه شد:

‌ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب، از طریق انتقال تجربه مدیریت کشاورزی در اقلیم خشک، به عنوان راه حل امن برای تامین آینده امنیت غذایی جهان، با استقبال ویژه وزرای کشاورزی بریکس مواجه شد.»

انتهای پیام/
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