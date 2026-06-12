استقبال ویژه وزرای کشاورزی بریکس از نسخه ایرانی برنامه امنیت غذایی جهانی

«نسخه ایرانی امنیت غذایی جهانی به بریکس ارائه شد:

‌ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب، از طریق انتقال تجربه مدیریت کشاورزی در اقلیم خشک، به عنوان راه حل امن برای تامین آینده امنیت غذایی جهان، با استقبال ویژه وزرای کشاورزی بریکس مواجه شد.»