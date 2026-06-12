وزیر جهاد کشاورزی:
همکاری ایران و هند در بخش کشاورزی تا سطح راهبردی گسترش یابد
وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشاورزی هند در دیداری دوجانبه در حاشیه اجلاس وزرای کشاورزی بریکس، ضمن بررسی چالشهای جهانی امنیت غذایی، بر توسعه همکاریهای راهبردی دو کشور در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی و فناوری و توسعه پایدار تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در دیدار شیوراج سینگ چوهان، وزیر کشاورزی و رفاه کشاورزان هند، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دولت و ملت هند در اجلاس وزرای کشاورزی بریکس (BRICS)، بر اهمیت نقش این اجلاس در تقویت همکاری میان کشورهای در حال توسعه تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس منطقه و پیامدهای ناشی از تجاوزات و تنشهای اخیر، اظهار داشت: امنیت غذایی یکی از مهمترین ارکان ثبات کشورها و جوامع است و جمهوری اسلامی ایران بهرغم فشارها و چالشهای موجود، توانسته با برنامهریزی دقیق و تلاش بهرهبرداران، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی، امنیت غذایی کشور را در سطح مطلوب حفظ کند.
وی با اشاره به دستاوردهای هند در تأمین نیازهای غذایی جمعیت بیش از یک میلیارد نفری این کشور، از تجربیات موفق هند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی تجلیل کرد و خواستار گسترش همکاریهای مشترک میان دو کشور در زمینه تحقیقات کشاورزی، مدیریت منابع آب، فناوریهای نوین، مکانیزاسیون، تولید بذر، صنایع غذایی و تجارت محصولات کشاورزی شد.
نوری با تأکید بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد فصل جدیدی از همکاریهای کشاورزی با هند را آغاز کند و برگزاری کمیته مشترک کشاورزی در تهران میتواند نقطه عطفی در توسعه مناسبات دوجانبه باشد.
ضرورت گسترش همکاریهای کشاورزی ایران و هند
شیوراج سینگ چوهان، وزیر کشاورزی هند، هم در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بریکس، روابط دو کشور را ریشهدار و راهبردی توصیف کرد و گفت: هند برای گسترش همکاری با ایران در بخش کشاورزی، فناوریهای نوین، تحقیقات علمی و توسعه پایدار اهمیت ویژهای قائل است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، بر ضرورت استفاده از فرصتهای موجود برای ارتقای سطح همکاریها تأکید کرد و آمادگی کشورش را برای پیگیری توافقات مشترک و توسعه همکاریهای عملیاتی اعلام کرد.
طرفین در این دیدار بر تداوم گفتوگوها، تسریع در اجرای توافقات گذشته و بهرهگیری از ظرفیتهای بریکس برای گسترش همکاریهای جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی تأکید کردند.