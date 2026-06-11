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وزیر جهاد کشاورزی:

امنیت غذایی ایران بر شانه‌های میلیون‌ها تولیدکننده بخش کشاورزی استوار است

امنیت غذایی ایران بر شانه‌های میلیون‌ها تولیدکننده بخش کشاورزی استوار است
کد خبر : 1797632
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وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که امنیت غذایی ایران بر شانه‌های میلیون‌ها تولیدکننده و بهره‌بردار بخش کشاورزی استوار است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امنیت غذایی ایران بر شانه‌های میلیون‌ها تولیدکننده و بهره‌بردار بخش کشاورزی استوار است.

آن‌ها ثابت کردند هیچ تحریمی نمی‌تواند چرخه تولید غذا در کشور را متوقف کند. تا زمانی که تولید در روستاها و مزارع ایران ادامه دارد، سفره مردم و اقتدار ملی محفوظ خواهد ماند.»

 

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