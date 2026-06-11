شناسایی بیش از ۹ هزار شرکت فاقد اعتبار از طریق سامانه مودیان

به گزارش ایلنا، محمد مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پیش از اجرای سامانه مؤدیان حدود سه تا چهار هزار شرکت صوری، فاقد اعتبار یا فاکتورفروش شناسایی شده بودند، اظهار کرد: این شرکت‌ها عمدتاً ساختارهای صوری داشتند و در برخی موارد اعضای هیئت‌مدیره آنها افرادی فاقد صلاحیت یا هویت اقتصادی واقعی بودند.

وی افزود: سامانه مؤدیان دو ظرفیت مهم برای مقابله با فعالیت‌های غیرمتعارف و فاکتورفروشی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. نخست، بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که امکان کنترل و محدودسازی فعالیت‌های مشکوک را فراهم می‌کند.

موحدی ادامه داد: راهکار دوم، استفاده از اطلاعات حاصل از صورتحساب‌های الکترونیکی ارسالی توسط خریداران و فروشندگان است. سازمان امور مالیاتی با اتکا به این داده‌ها و بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیلی، ابزارهای هوش مصنوعی و روش‌های نوین داده‌کاوی، موفق شده است تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فاقد اعتبار را شناسایی کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: پس از اجرای سامانه مؤدیان، حدود ۹ هزار شرکت فاقد اعتبار دیگر نیز شناسایی شده‌اند که به آمار قبلی افزوده شده و نشان‌دهنده افزایش چشمگیر توان نظارتی و شفافیت در نظام مالیاتی کشور است.

وی همچنین با اشاره به میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۸۵ هزار مؤدی اقدام به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان کرده‌اند. این تعداد معادل حدود ۷۳ درصد اشخاصی است‌که به‌صورت بالقوه مشمول و موظف به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی نوع یک و نوع دو هستند.

موحدی در تشریح انواع صورتحساب‌های الکترونیکی اظهار کرد: صورتحساب نوع یک شامل اطلاعات کامل خریدار، فروشنده، کالا یا خدمت و سایر اطلاعات مورد نیاز است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت‌شده توسط خریدار بر اساس این صورتحساب به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود، اطلاعات خریدار نیز در آن درج می‌شود.

وی افزود: در صورتحساب نوع دو، اطلاعات خریدار ثبت نمی‌شود؛ زیرا این نوع صورتحساب برای خریدار اعتبار مالیاتی ایجاد نمی‌کند. نمونه آن فاکتورهای صادرشده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که مشخصات کالاها و قیمت آنها در فاکتور درج می‌شود اما هویت خریدار در آن قید نمی‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان است که صرفاً شامل مبلغ تراکنش، نام محل خرید و برخی اطلاعات پایه مربوط به پرداخت است.

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