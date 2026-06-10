مدیرعامل شرکت عمران پرند:
پیش بینی ٢ برابر شدن جمعیت پرند/ تحویل مساکن نهضت ملی معطل انشعابات
مدیرعامل شرکت عمران پرند از پیشبینی دو برابر شدن جمعیت پرند خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رجبزاده، مدیرعامل شرکت عمران پرند در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژههای فاز ۷ نهضت ملی مسکن پرند با با بیان اینکه تامین آب و برق به عنوان دغدغه اصلی ما در این پروژهها مطرح است ،اظهار داشت: این فاز پرند شامل ۱۷۰۰۰ واحد است، نزدیک به ۱۶۰۰ واحد آماده تحویل است اما دستگاههای مسئول در تامین برق و گاز و خصوصا آب همکاری نمیکنند.
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این واحدها حتی طی دو ماه آینده به اتمام کامل خواهد رسید و انتظار میرود دستگاههای خدماترسان هم همکاری لازم را برای بهرهبرداری از آنها داشته باشند.
مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه این پروژهها از نظر کیفیت و رعایت استانداردها نسبت به پروژههای مسکن مهر دارای برتری هستند، افزود: توسعه شهری تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمیشود، همزمان با اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، ایجاد فضاهای عمومی، تفریحی و خدماتی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
رجبزاده گفت: افزایش هزینههای ساختوساز موجب رشد سهم آورده متقاضیان شده است، در حال حاضر نسبت تأمین مالی پروژهها تقریباً ۳۰ به ۷۰ است؛ به این معنا که بخش عمده منابع مالی از سوی متقاضیان تأمین میشود.
وی همچنین با پیشبینی جمعیت آینده این شهر به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر، از نیاز به عزم ویژهای برای تامین خدمات روبنایی خبر داد و گفت: جمعیت این شهر اکنون از ۴٠٠ هزار نفر فراتر رفته است، ارتقای کیفیت زندگی را در پرند دنبال میکنیم، برنامهریزی کردهایم در پرند، مسکن صرفا یک سرپناه نباشد، وقتی متقاضی واحد را تحویل میگیرد تا ساکن شود، الزاماتی برای سکونت لازم دارد تا شهر زیستپذیر شود، روح زندگی در شهر پرند ایجاد شده است.