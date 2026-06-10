مدیرعامل بورس تهران خبر داد:
انجام بزرگترین عرضه اولیه بازار سرمایه در بورس تهران
مدیر عامل بورس تهران از انجام بزرگترین عرضه اولیه بورس تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در حاشیه اولین عرضه اولیه بازار دوم بورس تهران در سال جدید اظهار داشت: امسال براساس برنامهریزیهای انجام شده و مشروط به شرایط بازار امکان ۱۲ عرضه اولیه را داریم.
وی با اشاره به انجام بزرگترین عرضه اولیه بورس گفت: امسال بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه را از لحاظ ارزشی یکی از شرکتهای هلدینگ بزرگ حوزه صنعت پتروشیمی (تابان فردا)انجام میشود که انجام این عرضه منوط به شرایط بازار است.
مدیرعامل بورس تهران افزود: امروز عرضه اولیه وفیروزه انجام شد و هفته آینده دومین عرضه اولیه بورس تهران انجام میشود و انجام ۱۲ عرضه اولیه بورس تهران امسال به تدریج عملیاتی خواهد شد.
گودرزی از عرضه ۲ صندوق در حوزه انرژی خورشیدی برای نخستین بار در بورس تهران خبر داد و توضیح داد: اولین صندوق سولار نام دارد و دومین صندوق با سایز بسیار بزرگ است که جزییات آن اطلاعرسانی میشود.
گودرزی درباره ابزار جدید «اییتیان» (ETN) در بورس تهران اظهار داشت: ابزار جدید ETN در شورای فقهی تایید شده و احتمالا در هفتههای آینده این پیشنهاد در سازمان بورس بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به صندوقهای درآمد ثابت ارزی و معامله آنها گفت: صندوقهای درآمد ثابت ارزی اصلاً در بورسها قابل معامله نیستند آنها صدور و ابطالی و تحت نظارت سازمان بورس هستند.