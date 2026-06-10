رییس بنیاد مستضعفان:
مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آموزش میگذرد
رییس بنیاد مستضعفان گفت: مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آموزش میگذرد و توسعه اقتصادی، پیشرفت علمی، ارتقای هویت ملی و حتی شکلگیری سرمایه اجتماعی پایدار وابسته به کیفیت نظام آموزشی هستند از این رو سرمایهگذاری در این حوزه باید به عنوان یک اقدام راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مراسم افتتاح کارگاههای رایانهای مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) در مناطق کمبرخوردار با بیان اینکه در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، دسترسی عادلانه برای دانشآموزان مناطق محروم به امکانات آموزشی فراهم کنیم، اظهار داشت: تمرکز بنیاد بر حمایت از دهکهای کمبرخوردار جامعه و برنامهریزیهای در این جهت است که دانشآموزان دهکهای اول تا چهارم درآمدی به صورت ویژه تحت پوشش برنامههای آموزشی و توانمندسازی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه از سال گذشته شناسایی و حمایت از دانشآموزان مستعد مناطق محروم آغاز شد، ادامه داد: در حال حاضر بخش مهمی از تمرکز بنیاد بر دانشآموزان سالهای پایانی متوسطه و آمادگی آنان برای موفقیت در آزمون سراسری و ورود به رشتههای برتر دانشگاهی است.
رییس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آموزش میگذرد و توسعه اقتصادی، پیشرفت علمی، ارتقای هویت ملی و حتی شکلگیری سرمایه اجتماعی پایدار وابسته به کیفیت نظام آموزشی هستند از این رو سرمایهگذاری در این حوزه باید به عنوان یک اقدام راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
دهقان با بیان اینکه در دنیای امروز نقش معلم نسبت به گذشته تغییر کرده، افزود: در حال حاضر دانشآموزان از طریق ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی به حجم گستردهای از اطلاعات دسترسی دارند. بنابراین نقش اصلی معلمان، هدایت و تربیت دانش آموزان است، به همین دلیل بنیاد مستضعفان طراحی و توسعه پلتفرمهای آموزشی تعاملی را در دستور کار قرار داده است.