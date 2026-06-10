هر روز جام جهانی، یک شانس تازه برای برنده شدن
با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، ابعاد تازهای از لیگ پیشبینی همراه اول اعلام شد. این رقابت قرار است هیجان تماشای مسابقات را به تجربهای فراتر از دنبال کردن نتایج تبدیل کند.
به گزارش ایلنا، کاربران این لیگ میتوانند با پیشبینی نتایج بازیهای جام جهانی، امتیاز کسب کرده و جایگاه خود را در جدول رتبهبندی شرکتکنندگان ارتقا دهند.
هر پیشبینی درست، گامی به سمت صدر جدول و افزایش شانس دریافت جوایز روزانه و نهایی خواهد بود.
همزمان با برگزاری مسابقات، هر روز مجموعا یک میلیارد تومان جایزه میان افرادی که نتایج بازیهای همان روز را بهدرستی پیشبینی کردهاند توزیع میشود.
همچنین در طول جام جهانی، هر روز یک دستگاه PS5 نیز به قید قرعه به شرکتکنندگان این لیگ اهدا خواهد شد.
علاوه بر جوایز روزانه، برای نفرات برتر جدول رتبهبندی نیز جوایز ویژهای در نظر گرفته شده است. شرکتکنندگان میتوانند با پیشبینی مسابقات، انجام ماموریتهای مختلف و فعالیت در بخشهای گوناگون لیگ، امتیاز بیشتری کسب کرده و برای قرار گرفتن در جمع برترینها رقابت کنند.
لیگ پیشبینی جامجهانی همراه اول در بستر اپلیکیشن «همراه من» برگزار میشود.
منبع: مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول