اهمیت استفاده از خدمات استاندارد نگهداری خودرو در آشفتهبازار قطعات و روغنهای تقلبی
در شرایطی که نوسانات مداوم قیمتها و گسترش عرضه قطعات و روغنموتورهای غیراستاندارد در بازار، به یکی از دغدغههای جدی مالکان خودرو تبدیل شده است، استفاده از خدمات رسمی و نظارتشده بیش از گذشته اهمیت یافته و میتواند به حفظ سلامت فنی خودرو و کاهش ریسک استفاده از قطعات و مواد مصرفی نامطمئن کمک کند.
به گزارش ایلنا، این روزها بسیاری از مالکان خودرو به دلیل نگرانی از هزینههای بالای تعمیرات یا دشواری تشخیص قطعات اصلی از نمونههای تقلبی، انجام سرویسهای دورهای را به تعویق میاندازند، در حالی که کارشناسان فنی معتقدند این تأخیر میتواند زمینهساز بروز خرابیهای پرهزینه در خودرو شود. در چنین شرایطی، استفاده از خدمات استاندارد و تحت نظارت، یکی از راهکارهای مورد توجه برای انجام سرویسهای دورهای به شمار میرود.
بهروز رفیعی، معاون فروش و خدمات پس از فروش امداد ایرانخودرو، با اشاره به اهمیت استفاده از قطعات استاندارد در نگهداری خودرو گفت: تمامی خدمات ارائهشده در قالب «خدمات در محل» با استفاده از قطعات و روغنهای مورد تأیید ایساکو انجام میشود.
وی با اشاره به تأثیر کیفیت روغن و فیلتر بر عملکرد و عمر موتور خودرو افزود: در شرایطی که روغنهای تقلبی با بستهبندیهای مشابه محصولات اصلی در بازار مشاهده میشود، استفاده از خدمات تحت نظارت میتواند به اطمینان بیشتر مشتریان از اصالت اقلام مصرفی کمک کند.
رفیعی ارائه «خدمات در محل» را پاسخی به نیاز شهروندان برای مدیریت بهتر زمان دانست و اظهار کرد: اتلاف وقت در ترافیک و رفتوآمدهای شهری، گاهی باعث میشود مالکان خودرو انجام سرویسهای ضروری را به تعویق بیندازند. به همین دلیل امکان دریافت خدمات در محل سکونت یا محل کار مشتریان فراهم شده است.
به گفته وی، خدماتی مانند بازدیدهای فصلی و پیش از سفر، تعویض لنت ترمز، شمع و روغن، و همچنین کنترلهای مکانیکی و برقی خودرو در محل سکونت یا محل کار مشتری و در حضور مالک انجام میشود که میتواند در صرفهجویی زمان و کاهش مراجعات غیرضروری مؤثر باشد.
معاون فروش و خدمات پس از فروش امداد ایرانخودرو در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده از قطعات و مواد مصرفی استاندارد تصریح کرد: در بازار پرنوسان امروز، توجه به کیفیت خدمات و اصالت قطعات، یکی از عوامل مهم در نگهداری صحیح خودرو و پیشگیری از هزینههای تعمیراتی در آینده است.
خدمات در محل در تمامی روزهای هفته از ساعت ۷ تا ۱۹ ارائه میشود و دارندگان محصولات ایرانخودرو میتوانند از طریق اپلیکیشنهای «بسپُر» و «ایساکو»، وبسایت www.۰۹۶۴۴۰.com یا تماس با شماره سراسری ۰۹۶۴۴۰ نسبت به ثبت درخواست و دریافت نوبت اقدام کنند.