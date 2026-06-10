۳ تا ۳۰۰ میلیون تومان، پاداش گزارش رمزارز غیرمجاز

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ می گوید در چند سال گذشته فقط در شهر تهران، حدود ۲۵ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شده که این عدد سال گذشته هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با صاحبان این دستگاه ها می شود، گفت: انشعاب دائم صاحب رمزارز، ارجاع وی به دستگاه قضایی و نابودی دستگاه از جمله اقداماتی است که پس از کشف رمزارز اتفاق می افتد، اما این سیاست ها و اقدامات برای جلوگیری از گسترش رمزارزهای غیرمجاز بازدارنده نیست.

ناطریان در ادامه بیان کرد: بخشی از رمزارزهای غیرمجازی که در این چندسال کشف شده، با کمک گزارش های مردمی بوده است.

وی افزود: مردم می‌توانند با شماره گیری ۳۰۰۰۵۱۲۱ رمزارز‌های غیرقانونی را گزارش کنند و وابسته به تعداد مرارز‌های کشف شده، از ۳ تا ۳۰۰ میلیون تومان به آن‌ها پاداش داده می‌شود.

ناظریان تاکید کرد: محرمانگی هویت مردم حتما حفظ می شود. شکایت از نبود قانون بازدارنده و برخورد جدی با کسانی که از برق یارانه ای، رمزارز غیرمجاز استخراج می کنند، امروز به یکی از اصلی ترین مشکلات صنعت برق تبدیل شده است.

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