بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری متقاضیان از سهمیه تولیدی تابستان ۱۴۰۵ فراهم شده و واحدهای مشمول می‌توانند از سهمیه تعیین‌شده در سامانه استفاده کنند.

مطابق ضوابط اعلامی، سهمیه تابستان واحدهای تولیدی بر مبنای ۶۰ درصد حداکثر میزان ترخیص ثبت سفارش‌های تولیدی آنها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه شده است.

در این محاسبات تنها ارزش ترخیص ثبت سفارش‌های مرتبط با حوزه سهمیه تولیدی ملاک عمل قرار گرفته و سایر حوزه‌های سهمیه‌ای در تعیین سقف سهمیه لحاظ نمی‌شوند.