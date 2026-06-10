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ابلاغ تمدید ثبت سفارش واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج

ابلاغ تمدید ثبت سفارش واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج
کد خبر : 1797029
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امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ به گمرکات ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: بر اساس ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و در چارچوب تصویبنامه هیأت وزیران، فرآیند ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار می‌یابد.

در این بخشنامه که خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی صادر شده، تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

ابلاغ تمدید ثبت سفارش واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج

 

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