راهاندازی نئو بانک ارزی؛ برای اولین بار در کشور
مدیرعامل بانک صادرات گفت: برای اولین بار در نظام بانکی کشور اپ یکپارچه بینالملل (نئوبانک ارزی) راهاندازی میشود که ارایه خدمات ارز مسافرتی ، توریست کارت و فرآیند ثبت سفارش از جمله خدمات این اپ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، قربان اسکندری در مراسم در مراسم رونمایی از سامانه جامع متمرکز ارزی (ارزش) بانک صادرات با بیان اینکه یکی از راهبردى ترین دغدغههای هیات مدیره، وزارت امور اقتصادى و دارایى و نهادهاى بالادستى نظارتى، استقرار نظام «شفافیت در عملیات ارزى» بوده است، اظهار داشت: امروز در راستاى تحقق برنامههاى کلان بانک، این سامانه نوین، زیرساخت قطعى و خدشه ناپذیر را براى پاسخگویی شفاف، دقیق و مستند به تمامى نهادهاى ذربط فراهم آورده است.
وی ادامه داد: معماری این سامانه به گونهای است که هر تراکنش، هر موقعیت ارزى و هر رویداد مالى با بالاترین ضریب دقت، قابل ردیابى است. این به معناى پایان تأخیر در ارائه اطلاعات به بانک مرکزى، رفع هرگونه ابهام در گزارشدهی و تسریع حسابرسى داخلى است.
مدیر عامل بانک صادرات با اشاره به حرکت در مسیر بانکدارى نوین بین المللى، گفت: اتمسفر بانکدارى بین الملل با سرعتى بى سابقه در حال دگردیسی است. انطباق با استانداردهاى جهانى، پویایى در برابر تغییرات پرشتاب مقررات ارزى، رعایت دقیق الزامات گزارشگری مالى بین المللى و همکامى با تحولات سیستم هاى پیامرسان مالى، نیازمند پلتفرم چابک و هوشمند بود. از این مزیت رقابتى سامانه «ارزش»، سرعت آن در تطبیق با تغییرات است.
اسکندری با اشاره به انجام اصلاح شجاعانه رویه هاى گذشته در این بانک تاکید کرد: باید با واقعیتها صادقانه روبهروشد؛ رویهها سنتى ما در برخى حوزهها پاسخگوی نیازهاى پیچیده امروز نبود و فرآیندهاى دستى و سیستم هاى جزیرهای، هزینه هاى پنهانى را به بانک و مشتریان تحمیل مى کرد. اما خوشبختانه در سال هاى اخیر، با حرکتى پرشتاب، گامهایى استوار در مسیر ارائه محصولات خلاقانه برداشتیم. از جمله اینکه این سامانه با یکپارچهسازى فرآیندها، حذف موازى کارى هاى فرسایشى و خود کارسازى عملیات، کامى شجاعانه در اصلاح ساختارى برداشته است.
وی با اشاره به کارکرد جامع متمرکز ارزی(ارزش)، گفت: بانکدارى ارزى از دایره محدود خرید، فروش و حواله فراتر رفته است و امروز مأموریت داریم «محصولات ارزى نوین» خلق کنیم؛ از مدیریت ریسک ارزى براى شرکاى تجارى تا ارائه خدمات پیچیده تأمین مالى بین المللى. از این رو این سامانه، بستر فنى این جهش را مهیا کرده است.
اسکندری همچنین از راهاندازی اپ یکپارچه بینالملل (نئوبانک ارزی) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برای اولین بار در نظام بانکی کشور اپ یکپارچه بینالملل (نئوبانک ارزی) راهاندازی میشود که ارایه خدمات ارز مسافرتی ، توریست کارت و فرآیند ثبت سفارش از جمله خدمات این اپ است.