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بررسی طرح پیشنهادی راهکار افزایش بارش هیات روسی

بررسی طرح پیشنهادی راهکار افزایش بارش هیات روسی
کد خبر : 1797013
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سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی، راهکار افزایش بارش مطرح شده توسط هیات روسی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا از  وزارت نیرو، در جلسه ای که با حضور زهره قائمی سرپرست این سازمان و کارشناسان فنی موضوع با هیات روسی در محل این مجموعه برگزار شد، ایده های فنی این هیات مورد بررسی و تبادل علمی و نظری قرار گرفت.

باتوجه به این که این سازمان تنها مرجع و متولی بررسی طرح ها و ایده های مطرح شده در زمینه فناوری های نوین استحصال آب از جو است و همچنین کشور نیازمند یافتن راه هایی برای برون رفت از خشکسالی و بهره گیری از نتایج آن می باشد، این مجموعه کلیه ایده ها و راهکارهای مطرح شده در این حوزه را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهد. دیدار با این هیات نیز در این راستا انجام شد.

براساس مباحث مطرح شده در جلسه، هیات روسی تجربیات خود را از اجرای پروژه های تعدیل وضع هوا در تعدادی از کشورها، جهت افزایش میزان بارش و نتایج اجرای آن در اختیار اعضای جلسه قرار داد.

در پایان جلسه، مقرر شد تا هیات روسی ایده ها و تجربیات خود در این زمینه را در قالب پیشنهاد فنی در اختیار سازمان فناوری های نوین آب های جوی قرار دهد تا این مجموعه نسبت به بررسی و ارائه نظرات کارشناسی علمی و عملی بودن این مباحث اقدام کند.

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