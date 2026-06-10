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هشدار کنسرسیوم رویه‌های استثنائات تجاری ایران نسبت به وضعیت بازار لوازم خانگی؛

محدودیت واردات لوازم خانگی آثار مخربی به همراه دارد

محدودیت واردات لوازم خانگی آثار مخربی به همراه دارد
کد خبر : 1796971
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کنسرسیوم رویه‌های استثنائات تجاری ایران نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت واردات لوازم خانگی به ویژه لوازم خانگی اصلی هشدار داد.

ایلنا، دبیرخانه این کنسرسیوم که متشکل از شرکت‌های فعال و معتبر بخش خصوصی است، در بررسی‌های تحلیلی و میدانی خود نسبت به شرایط بازار لوازم خانگی و رویه‌های تجاری موثر بر آن، به این نتیجه رسیده است که مصوبه محدودکننده واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی از مسیر رویه استثنائات تجاری (مصوب کارگروه ماده ۴)، تبعات نامطلوبی بر قیمت تمام‌شده، کفایت عرضه، ساختار رقابتی بازار وتأمین کالا در بسترهای شفاف رسمی و قانونی گذاشته است.

طبق اعلام این کنسرسیوم این موضوع همچنین تأثیرات مخرب اجتماعی نزد مصرف‌کنندگان و زنجیره تأمین و عرضه کالا داشته است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد انسداد این مسیر واردات، نه‌تنها به افزایش فشارهای تورمی دامن زده، بلکه ظرفیت پاسخ‌گویی به تقاضای بازار را نیز مختل کرده و قاچاق کالا را نیز گسترش می‌دهد.

بر اساس نظر این کنسرسیوم که شامل شرکت‌های فعال بخش خصوصی است، اجرای این تصمیم، بدون بازنگری و تدقیق کارشناسی، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید ریسک‌های اقتصادی و چالش عرضه شود.

کنسرسیوم رویه‌های استثنائات تجاری ایران خواستار بازنگری در این مصوبه شده و آمادگی خود را برای هم‌فکری با تصمیم‌گیران اعلام کرده است.

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