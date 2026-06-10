محدودیت واردات لوازم خانگی آثار مخربی به همراه دارد

ایلنا، دبیرخانه این کنسرسیوم که متشکل از شرکت‌های فعال و معتبر بخش خصوصی است، در بررسی‌های تحلیلی و میدانی خود نسبت به شرایط بازار لوازم خانگی و رویه‌های تجاری موثر بر آن، به این نتیجه رسیده است که مصوبه محدودکننده واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی از مسیر رویه استثنائات تجاری (مصوب کارگروه ماده ۴)، تبعات نامطلوبی بر قیمت تمام‌شده، کفایت عرضه، ساختار رقابتی بازار وتأمین کالا در بسترهای شفاف رسمی و قانونی گذاشته است.

طبق اعلام این کنسرسیوم این موضوع همچنین تأثیرات مخرب اجتماعی نزد مصرف‌کنندگان و زنجیره تأمین و عرضه کالا داشته است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد انسداد این مسیر واردات، نه‌تنها به افزایش فشارهای تورمی دامن زده، بلکه ظرفیت پاسخ‌گویی به تقاضای بازار را نیز مختل کرده و قاچاق کالا را نیز گسترش می‌دهد.

بر اساس نظر این کنسرسیوم که شامل شرکت‌های فعال بخش خصوصی است، اجرای این تصمیم، بدون بازنگری و تدقیق کارشناسی، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید ریسک‌های اقتصادی و چالش عرضه شود.

کنسرسیوم رویه‌های استثنائات تجاری ایران خواستار بازنگری در این مصوبه شده و آمادگی خود را برای هم‌فکری با تصمیم‌گیران اعلام کرده است.

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