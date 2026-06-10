افزایش عرضه و تداوم ثبات قیمت محصولات پتروشیمی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمد متقی درباره تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی در بازار داخلی بیان کرد: با توجه به افزایش حجم عرضه‌ها، مقدار رقابت‌ها در بورس کالا و بورس انرژی در حال کاهش است و قیمت‌ها نیز به‌تدریج به سطوح منطقی‌تر بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: بخشی از نیازهایی که در هفته‌های گذشته بدون پاسخ مانده بود، اکنون در حال تأمین است و در تأمین محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، به‌تدریج به شرایط عادی نزدیک می‌شویم.

تداوم روند افزایشی عرضه‌ محصولات پتروشیمی

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هرچند هنوز به نقطه تعادل پارسال نرسیده‌ایم، اما وضع عرضه‌ها نسبت به ماه گذشته به‌شکل محسوسی بهبود یافته است، افزود: برای نمونه، حجم عرضه در هفته سوم خرداد نسبت به هفته گذشته افزایش می‌یابد و این روند افزایشی با بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی پس از عملیات بازسازی و بازتوانی ادامه‌دار خواهد بود.

متقی درباره وضع تولید پی‌وی‌سی تصریح کرد: عرضه پی‌وی‌سی نسبت به هفته‌های قبل بهتر شده است و انتظار می‌رود در یک تا دو هفته آینده حجم عرضه‌ها نیز افزایش یابد. اکنون به‌طور هم‌زمان دو گرید مهم شامل S60 مورد استفاده در صنایع پزشکی و حوزه بهداشت و درمان و همچنین S65 مورد استفاده در تولید لوله، اتصالات و سایر کاربردهای صنعتی هم‌زمان تولید و عرضه می‌شود.

وی در زمینه وضع عرضه پلی‌اتیلن‌ها بیان کرد: در این بخش تقریباً اغلب نیاز بازار داخلی به مقدار سال گذشته قابل تأمین است.

رشد حجم تولید پت

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه حجم تولید پلی‌اتیلن ترفتالات نیز افزایش یافته است، گفت: پیش از این فقط گریدهای بطری تولید می‌شد، اما تولید گریدهای نساجی نیز از هفته گذشته آغاز شده است. همچنین، با افزایش ظرفیت‌های تولید در حال تحقق در پتروشیمی بوعلی، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی در پتروشیمی تندگویان نیز افزایش می‌یابد تا بتوانیم پاسخگوی نیاز این بخش باشیم.

متقی درباره تأمین مواد اولیه سایر صنایع پایین‌دستی ادامه داد: با توجه به اصلاح سهمیه‌ها ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم‌زمان با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی، محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه کاهش یافته و شرایط بازار به‌تدریج در حال بازگشت به وضع عادی است.

وی با اعلام اینکه مصوبه نهادهای بالادستی درباره تثبیت قیمت‌های پایه که تا نهم خرداد اعتبار داشت، همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بر این اساس، قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا و بورس انرژی بر مبنای قیمت‌های جهانی پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون محاسبه شده است. در این زمینه تابع ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی (شعام) هستیم.

افزایش قیمتی در محصولات پتروشیمی اعمال نشده است

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ‌گونه افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت‌های جهانی در محصولات پتروشیمی اعمال نشده و در این زمینه طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدام می‌شود، افزود: فقط تأثیر تغییرات نرخ ارز در محاسبات لحاظ می‌شود. سیاست قیمت‌گذاری هم در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها و هم در قیمت محصولات عرضه‌شده در بورس اجرا می شود و تابع ابلاغیه نهادهای بالادستی مجاز در این زمینه هستیم.

متقی با یادآوری اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری بسیار نزدیک و مستمری با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و معاونت بازرگانی دارد، گفت: با توجه به این تعامل، مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به بهترین شکل مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت شوینده‌ها که در روزهای اخیر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، تأکید کرد: آنچه به صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود، تأمین ماده اولیه شوینده‌ها (LAB) است؛ ما در این بخش هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌ایم و قیمت‌ها همچنان براساس نرخ‌های قبل از نهم اسفند ۱۴۰۴، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، است.

تأمین کامل مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شوینده‌ها

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: همه معاملات LAB در بورس کالا نیز بدون رقابت انجام شده و خریداران این محصول را به‌طور کامل با قیمت پایه خریداری کرده‌اند.

متقی یادآور شد: ممکن است در برخی مقاطع مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک وجود داشته، اما همه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شوینده‌ها ازسوی صنعت پتروشیمی تأمین شده و هیچ افزایش قیمتی در این زمینه رخ نداده است.

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