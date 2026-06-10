افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تنش‌های خاورمیانه و داده‌های مربوط به افت چشمگیر ذخیره‌سازی‌های نفت آمریکا سبب شد قیمت نفت روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) روند افزایشی در پیش گیرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۶ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۶۶ سنت یا ۰.۷درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۱۱ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، هر بشکه نفت دابلیوتی‌آی آمریکا با ۶۰ سنت یا ۰.۷درصد افزایش، با قیمت ۸۸ دلار و ۸۰ سنت داد و ستد شد.

هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) پایین‌ترین قیمت در هفت هفته گذشته را ثبت کرده بودند.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: تنش‌های خاورمیانه، توجه معامله‌گران را به خطر درگیری و احتمال اختلال در عرضه نفت معطوف کرد.

وی افزود: با اینکه تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد، اما این تنش‌ها احتمال ریسک ژئوپلیتیک را به بازارهای نفت بازگردانده است.

تحلیلگران راهبردی کالا در مؤسسه آی‌ان‌جی روز چهارشنبه در یادداشتی بیان کردند: با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای توافق مشاهده نمی‌شود و کمبود عرضه نفت در بازار جهانی هر روز بیشتر می‌شود، قیمت‌ها روند افزایشی در پیش می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر اختلال در عرضه تا سه‌ماه سوم هم‌زمان با رشد تقاضای فصلی ادامه یابد.

افزون‌براین، اختلال در تردد از تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان، به‌ دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ادامه دارد.

در همین حال، منابع بازار با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کردند: ذخیره‌سازی‌های نفت خام این کشور در هفته گذشته برای هشتمین هفته پیاپی کاهش یافته است.

به گفته منابع، ذخیره‌سازی‌های بنزین ایالات‌متحده هم در هفته یادشده کاهش یافت.

این منابع، که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا در هفته منتهی به پنجم ژوئن (۱۵ خرداد) ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه کاهش یافت، درحالی‌که ذخیره‌سازی بنزین با افت یک‌میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه‌ای همراه بود.

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