جبران ۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فرآورشی گاز
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و گامهای مناسب مهندسی و فرایندی در قالب اقدامهای کوتاهمدت پس از جنگ تحمیلی سوم، ۳۰ میلیون مترمکعب از تولید روزانه گاز شیرین به شبکه بازگشته است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به خسارتهای جنگ تحمیلی سوم گفت: متأسفانه یکی از بخشهایی که بسیار آسیب دید، فرآورش و تولید گاز کشور بود که در طول جنگ ازسوی دشمن آمریکایی - صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و بخشی از ظرفیت تولید کشور از دست رفت.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با مدیریت یکپارچه موجود در وزارت نفت، از همان روز اول حمله برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیشبینی شد، افزود: با تشکیل تیمها و اجرای این برنامهها، برنامههای زودبازده مورد نظر قرار گرفت تا بتوانیم پیش از زمستان امسال بخشی از ظرفیت تولید را برگردانیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: اکنون ۲ مورد از برنامههای زودهنگام به نتیجه رسیده و ۳۰ میلیون مترمکعب از گاز شیرین به شبکه بازگشته است.
توکلی با تأکید بر اینکه همه این موارد پس از انجام عملیات آواربرداری، ارزیابی خسارت و اقدامهای فنی و مهندسی انجام شد، گفت: اکنون فعالیتهای اولیه برای فرایند بازسازی بلندمدت نیز پیشبینی شده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اعلام ازدسترفتن حدود یکسوم فرآورش گاز، درباره زمان پیشبینیشده برای رسیدن به تولید اولیه گفت: بازگشت به نقطه پیش از حملههای دشمن آمریکایی- صهیونیسی، نیازمند اقدامهای بلندمدت و بررسیهای مهندسی، سفارشگذاری، ساخت و اجراست که به زمان زیادی نیاز دارد.