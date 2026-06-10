بانک کشاورزی ستون مالی امنیت غذایی کشور است/ رشد ۷۰ درصدی منابع و پرداخت ۲۶۲ همت تسهیلات

به گزارش خبرنگار ایلنا، وهب متقی‌نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت نودوسومین سالگرد تأسیس بانک کشاورزی، ضمن خوشامدگویی به خبرنگاران، اظهار کرد: امروز در آستانه نودوسومین سال تأسیس بانک کشاورزی قرار داریم؛ بانکی که روزی نهالی کوچک بود و اکنون به درختی تنومند با ۹۳ سال سابقه تبدیل شده است که مردم کشور، به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی، از برکات و خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: جا دارد از تمام افرادی که طی این ۹۳ سال با تلاش و مجاهدت خود زمینه تداوم فعالیت این بانک را فراهم کردند، قدردانی کنیم. ممکن است برخی از این افراد دیگر در قید حیات نباشند، اما تلاش‌های خاموش و ارزشمند آنان در تاریخ بانک کشاورزی ماندگار شده است. خاطرات و تجربیات همکاران بازنشسته این بانک نیز درس‌های ارزشمندی برای نسل امروز به همراه دارد.

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره بانک کشاورزی، به عنوان نمادی در خدمت توسعه و امنیت غذایی کشور، گفت‌وگو کنیم و عملکرد و اقدامات این بانک را مورد بررسی قرار دهیم.

رسانه‌ها شرکای راهبردی بانک کشاورزی هستند

متقی‌نیا با اشاره به نقش رسانه‌ها در تبیین عملکرد بانک کشاورزی، اظهار کرد: رسانه همواره برای بانک کشاورزی یک شریک راهبردی بوده است. هر جا که رسانه‌ها در کنار بانک قرار گرفته‌اند، توانسته‌ایم واقعیت‌ها و اقدامات انجام‌شده را به درستی به جامعه منتقل کنیم.

وی افزود: اصحاب رسانه نیز نقش مهمی در انعکاس صحیح فعالیت‌ها و دستاوردهای بانک داشته‌اند و در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، تبیین درست مسائل، آمارها و فعالیت‌های حوزه کشاورزی از سوی رسانه‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: سال گذشته، کشور شرایط دشوار و سنگینی را پشت سر گذاشت و فشارهای مختلفی، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی و بخش کشاورزی، بر کشور تحمیل شد که عبور از این شرایط نیازمند همدلی و همکاری همه بخش‌ها بود.

بانک کشاورزی یکی از ارکان امنیت غذایی کشور است

متقی‌نیا با بیان اینکه بانک کشاورزی در طول ۹۳ سال فعالیت خود صرفاً یک نهاد مالی نبوده است، اظهار کرد: این بانک همواره یکی از پایه‌های پایداری کشور در بخش کشاورزی و صنایع وابسته بوده و اگر امروز از امنیت غذایی سخن می‌گوییم، بانک کشاورزی یکی از ارکان تحقق این امنیت محسوب می‌شود.

وی افزود: مأموریت بانک کشاورزی از گذشته تاکنون روشن و مشخص بوده و همچنان ادامه دارد؛ حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زنجیره تأمین، پشتیبانی از بخش کشاورزی و کمک به پایداری سفره مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های این بانک است.

مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: همواره تأکید کرده‌ایم که بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران است؛ زیرا فعالیت‌های این بانک آثار مستقیمی بر سفره مردم و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی دارد.

متقی‌نیا گفت: آرزوی ما این است که سفره ایرانی با اصالت خود در خانه‌های مردم گسترده باشد و همه شهروندان از امنیت غذایی پایدار و دسترسی مناسب به مواد غذایی مورد نیاز خود برخوردار شوند.

وی تأکید کرد: این مأموریت با تغییر دولت‌ها و شرایط اقتصادی کشور تغییری نکرده و بانک کشاورزی همواره حمایت از بخش کشاورزی و تولید را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.

تحول دیجیتال، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بانک کشاورزی است

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ماهیت توسعه‌ای و تخصصی این بانک اظهار کرد: بانک کشاورزی علاوه بر ایفای نقش توسعه‌ای و تخصصی در بخش کشاورزی، باید در فضای رقابتی نظام بانکی نیز فعالیت کند و همین موضوع، مأموریت این بانک را پیچیده‌تر کرده است.

وی افزود: هنر بانک کشاورزی ایجاد توازن میان الزامات حرفه‌ای نظام بانکی و مأموریت‌های تخصصی در حوزه کشاورزی است تا بتواند به بهترین شکل در خدمت این بخش باشد.

متقی‌نیا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری گفت: در سال‌های اخیر، همگام با تحولات صنعت بانکداری، مسیر تحول دیجیتال را با جدیت دنبال کرده‌ایم تا خدمات بانکی از شکل سنتی خارج شده و به سمت بانکداری هوشمند، تخصصی و در دسترس حرکت کند.

وی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های فناوری، ارتقای امنیت سایبری و توسعه خدمات غیرحضوری از جمله اقداماتی است که در دستور کار بانک قرار گرفته تا مشتریان و تولیدکنندگان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را سریع، مطمئن و آسان دریافت کنند.

مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد: تحول دیجیتال برای بانک کشاورزی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت ارائه خدمات و تقویت تأمین مالی زنجیره تولید منجر شود.

رشد ۷۰ درصدی منابع بانک کشاورزی و تداوم حمایت از تولید

متقی‌نیا با اشاره به عملکرد بانک کشاورزی در سال گذشته اظهار کرد: رشد منابع بانک کشاورزی در سال گذشته حدود ۷۰ درصد بود که این میزان بالاتر از میانگین شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود و نشانه روشنی از اعتماد مشتریان و عملکرد مناسب همکاران ما در این بانک است.

وی افزود: بانک کشاورزی در سال گذشته ۲۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۷۸۲ هزار فقره پرداخت کرد که نشان‌دهنده گستردگی خدمات‌رسانی بانک در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه کشاورزی است.

مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: هر یک از این تسهیلات صرفاً یک عدد نیست، بلکه ظرفیتی است که برای یک واحد تولیدی، یک خانواده، یک مزرعه یا یک زنجیره تأمین ایجاد شده تا بتواند به فعالیت و بقای خود ادامه دهد.

وی تصریح کرد: تحقق این سطح از تأمین مالی در شرایط پیچیده اقتصادی سال گذشته، نشان‌دهنده تاب‌آوری عملیاتی، انضباط مالی و تعهد جدی بانک به مأموریت خود در حوزه کشاورزی است. تلاش ما این بوده که جریان حمایت از تولید در هیچ شرایطی متوقف نشود و با استفاده از ابزارهای مختلف، منابع مالی مورد نیاز فعالان این بخش تأمین شود.

تداوم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

متقی‌نیا با اشاره به اقدامات بانک کشاورزی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی را به‌صورت جدی دنبال کرده‌ایم، هرچند معتقدیم منابع بانک کشاورزی بهتر است بیشتر در حوزه تخصصی کشاورزی هزینه شود.

وی افزود: با این حال، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه‌هایی نظیر ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن از تکالیف قانونی بانک است و در این زمینه نیز تلاش کرده‌ایم در کنار مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، باشیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۷.۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۳۵ هزار متقاضی پرداخت شد. همچنین ۷.۶ همت تسهیلات در حوزه اشتغال و مسکن مددجویان و متقاضیان طرح‌های حمایتی اختصاص یافت.

فراگیری مالی؛ شاخصی برای تحقق عدالت اجتماعی

وی با اشاره به اهمیت فراگیری مالی در دنیا اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم عدالت اجتماعی، دسترسی آسان همه شهروندان به خدمات بانکی و اعتباری است و بانک کشاورزی نیز در این مسیر اقدامات متعددی انجام داده است.

متقی‌نیا افزود: در حوزه زراعت، باغداری و تولیدات گلخانه‌ای، بیش از ۱۶ همت تسهیلات پرداخت شده که نقش مهمی در توسعه این بخش‌ها داشته است.

وی ادامه داد: حمایت از تولید و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و گواهی‌شده، موجب افزایش کیفیت و بهره‌وری محصولات کشاورزی و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشاورزان می‌شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: همچنین از طرح‌های نوین کشاورزی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو در این حوزه حمایت کرده‌ایم.

حمایت از صنایع تبدیلی و تولید پروتئین

متقی‌نیا اظهار کرد: در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز حدود ۱۶ همت تسهیلات پرداخت شده است. این بخش علاوه بر جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده و نقش مهمی در تثبیت تولید، کاهش ضایعات و توسعه صادرات دارد.

وی افزود: در بخش دام، طیور و آبزیان نیز حدود ۹.۳ همت تسهیلات برای ۲۳ هزار طرح تولیدی پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: تأمین گوشت، مرغ و آبزیان از مهم‌ترین چالش‌های کشور در حوزه امنیت غذایی محسوب می‌شود و تأمین مالی این بخش، نقشی راهبردی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه دارد.

توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در کشاورزی

وی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک کشاورزی، طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای دیجیتال تأمین مالی در بستر سامانه «پالیز» بوده است.

متقی‌نیا افزود: پس از آزادسازی نرخ ارز، تأمین مالی نهاده‌های دامی به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شد و روش‌های سنتی پاسخگوی نیازهای موجود نبود.

وی ادامه داد: بانک کشاورزی با طراحی یک ابزار اعتباری جدید و اخذ مجوزهای لازم، امکان خرید نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه را برای تولیدکنندگان فراهم کرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: این ابزار با کارمزدی بسیار پایین در اختیار فعالان بخش تولید قرار گرفت و از زمان آغاز اجرای آن تاکنون، ۶۹ هزار کیف پول اعتباری برای مرغداران، دامداران و فعالان صنعت آبزیان شارژ شده و حدود هفت هزار تولیدکننده از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین مزیت این روش، هدایت دقیق اعتبار به محل مصرف، جلوگیری از انحراف منابع و کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان است.

متقی‌نیا خاطرنشان کرد: آینده بانکداری تخصصی در بخش کشاورزی بدون بهره‌گیری از ابزارهای نوین و تأمین مالی زنجیره‌ای قابل تصور نیست و بانک کشاورزی توسعه این ابزارها را در سایر زنجیره‌های تولید نیز دنبال خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی

وی با اشاره به حمایت بانک از مکانیزاسیون کشاورزی اظهار کرد: در سال گذشته ۵.۷ همت تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون پرداخت شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: نوسازی ماشین‌آلات و ورود تجهیزات جدید، علاوه بر ارتقای بهره‌وری، به بهبود کیفیت عملیات کشاورزی و کاهش ضایعات در این بخش کمک می‌کند.

نقش بانک کشاورزی در تأمین مالی خرید گندم

متقی‌نیا با اشاره به تأمین مالی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بانک کشاورزی در سال گذشته به عنوان تنها بانک عامل، تأمین مالی خرید تضمینی گندم را بر عهده داشت و بخشی از منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک تأمین شد.

وی افزود: گندم محصولی راهبردی و نماد امنیت غذایی کشور است و بانک کشاورزی هر ساله در تأمین مالی خرید تضمینی این محصول نقش‌آفرینی می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تاکنون ۲.۷ میلیون تن گندم از حدود ۱۶۰ هزار کشاورز خریداری شده و بیش از ۴۱ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند خرید تضمینی گندم از فروردین‌ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز متناسب با تأمین منابع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

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