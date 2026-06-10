آغاز فرایند فروش جوجه یک روزه در بازارگاه

به گزارش ایلنا، در پی افزایش قیمت جوجه یک روزه و در عین حال، استمرار اشتیاق واحدهای پرورشی برای جوجه ریزی، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در جدیدترین نشست خود تصویب کرد که جوجهٔ یک‌روزه در «سامانهٔ بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی» به قیمت مناسب به مرغداران فروخته شود.

پیش از این محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که تولیدکنندگان موظف شده‌اند بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید خود را به‌صورت مستقیم در سامانه بازارگاه عرضه کنند تا قیمت ها متعادل شود.

در هفته های اخیر قیمت جوجه ک روزه به نزدیک 120 هزار تومان رسید که باعث بالا رفتن هزینه های تولید مرغ می شود.

حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور نیز به مرغداران نسبت به تبعات این روند هشدار داده و تأکید کرد: مرغدارانی که بدون توجه به هشدارهای مکرر اقدام به جوجه‌ریزی با نرخ‌های غیرمتعارف می‌کنند، حدود 45 روز بعد و هم‌زمان با عرضه محصول، شخصاً مسئول تبعات تصمیمات خود خواهند بود.

وی از فعالان زنجیره تولید خواست با کنار گذاشتن رفتارهای هیجانی، از خرید جوجه با نرخ‌های غیرمتعارف خودداری کنند و اجازه ندهند منافع کوتاه‌مدت برخی افراد، هزینه‌های سنگین را بر کل بدنه تولید تحمیل کند.

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