معاون وزیر راه و شهرسازی:
قیمت نهضت ملی افزایش ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامهای برای افزایش قیمت نهضت ملی مسکن نداریم. در قراردادهای ساخت نهضت ملی مسکن، آنچه مبنای کار بین کارفرما یعنی شرکت عمران یا ادارات راه و شهرسازی با مجموعه پیمانکاران است، قراردادهایی با یک قیمت پایه با تعدیل است.
به گزارش ایلنا، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امروز در بازدید از پروژههای مسکن حمایتی شهر پرند، با بیان اینکه قیمت نهضت ملی مسکن افزایش پیدا نمیکند، اظهار داشت: برنامهای برای افزایش قیمت نهضت ملی مسکن نداریم. در قراردادهای ساخت نهضت ملی مسکن، آنچه مبنای کار بین کارفرما یعنی شرکت عمران یا ادارات راه و شهرسازی با مجموعه پیمانکاران است، قراردادهایی با یک قیمت پایه با تعدیل است.
وی همچنین با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، گفت: بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای حمایتی در کشور در حال اجرا است که از این تعداد، ۱۴۲ هزار واحد مربوط به شهرهای جدید است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه اقدام اول در این پروژه تأمین منابع مالی و اتصال سیستم بانکی بود، افزود: در این راستا انجام دو اقدام اثرگذار ضرورت داشت که شامل اخذ پروانه ساختمانی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی میان پروژهها و بانکهای عامل بود از این رو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، از مجموع ۱۴۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، نزدیک به ۸۹ هزار واحد معادل ۶۱ درصد کل تعهدات دارای پروانه ساختمانی بودند و در حال حاضر این آمار به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است.
ملکی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد از مجموع پروژههایی که اجرای آنها در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد، دارای پروانه ساختمانی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمینه تأمین منابع مالی جدید برای پروژههای نهضت ملی مسکن فراهم شد؛ بهطوریکه مابهالتفاوت ایجادشده در قراردادهای مشارکت مدنی، ظرفیتی در حدود ۳۰ همتی را برای پروژههای مسکن حمایتی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۳ مجموع آورده متقاضیان در پروژههای نهضت ملی مسکن حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود و حالا میزان آورده متقاضیان از ۱۹ همت به ۴۶ همت افزایش یافته و حدود ۲۹ همت آورده جدید از سوی متقاضیان به پروژههای نهضت ملی مسکن تزریق شده است و در بخش تسهیلات هم در طی یک گذشته حدود ۳۷.۵ همت منابع جدید از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به پروژههای نهضت ملی مسکن۱.۵ در شهرهای جدید تزریق شده که نقش مؤثری در تسریع روند ساخت و تکمیل این واحدها داشته است.