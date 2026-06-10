به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابوالفضل کوده‌‌ای، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه جامع متمرکز ارزی (ارزش) با اشاره به اهمیت توسعه ابزارهای بانکی و توسعه روابط بانکی و خارجی اظهار داشت: توسعه فناوری‌های نوین و توسعه ابزاری بانکی نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها در تمام ابعاد دارد، ابزارهای نوین بانکی منجر به افزایش سرعت عمل و شفافیت خواهد شد و در نتیجه با کاهش دخالت نامطلوب و سلیقه‌ای شاهد چابکی بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام این اقدامات می‌تواند با نظام مالی کشور کمک کند، گفت: در حوزه بین‌الملل، نفس تعاملات بین‌المللی باید توسعه روابط اقتصادی در ابعاد ملی و بین‌المللی باشد و نقش آن را در بهبود تامین مالی خواهیم دید حال اینکه در این مسیر بدون ابزارهای نوین و سیستم شفاف دچار نقص می‌شویم.

کوده‌ای تاکید کرد: البته مبحث فنی یکی از جوانب این ابزار نوین است و این ابزار از جنبه‌های بین‌المللی بسیار اهمیت دارد و بانک مرکزی آمادگی کامل را دارد که توسعه این ابزار حمایت کند و از تمام پیشنهادات سازنده بانکی به نفع فعالان اقتصادی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مانیتورینگ عملیات شعب بانکی در خارج است و با این اقدام می‌توان در چابکی مالی کشور موثر عمل کرد.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: برنامه‌های منظمی در بانک مرکزی برای ورود فعالانه به صحنه بین‌الملل داریم و رویکردها نقش بسیار مهمی دارد و باید نگرش ما به سمت تعامل با خارج و توسعه روابط با خارج باشد و این ابزارها ضرورت توسعه روابط ضرورت دارند.

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