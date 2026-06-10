معاون بینالملل بانک مرکزی:
برنامه فعالانه برای ورود به صحنه بینالملل داریم
معاون بینالملل بانک مرکزی گفت: برنامههای منظمی در بانک مرکزی برای ورود فعالانه به صحنه بینالملل داریم و رویکردها نقش بسیار مهمی دارد و باید نگرش ما به سمت تعامل با خارج و توسعه روابط با خارج باشد و این ابزارها ضرورت توسعه روابط ضرورت دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابوالفضل کودهای، معاون روابط بینالملل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه جامع متمرکز ارزی (ارزش) با اشاره به اهمیت توسعه ابزارهای بانکی و توسعه روابط بانکی و خارجی اظهار داشت: توسعه فناوریهای نوین و توسعه ابزاری بانکی نقش مهمی در کاهش هزینهها در تمام ابعاد دارد، ابزارهای نوین بانکی منجر به افزایش سرعت عمل و شفافیت خواهد شد و در نتیجه با کاهش دخالت نامطلوب و سلیقهای شاهد چابکی بانکی میشود.
وی با بیان اینکه تمام این اقدامات میتواند با نظام مالی کشور کمک کند، گفت: در حوزه بینالملل، نفس تعاملات بینالمللی باید توسعه روابط اقتصادی در ابعاد ملی و بینالمللی باشد و نقش آن را در بهبود تامین مالی خواهیم دید حال اینکه در این مسیر بدون ابزارهای نوین و سیستم شفاف دچار نقص میشویم.
کودهای تاکید کرد: البته مبحث فنی یکی از جوانب این ابزار نوین است و این ابزار از جنبههای بینالمللی بسیار اهمیت دارد و بانک مرکزی آمادگی کامل را دارد که توسعه این ابزار حمایت کند و از تمام پیشنهادات سازنده بانکی به نفع فعالان اقتصادی استفاده میکنیم.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم مانیتورینگ عملیات شعب بانکی در خارج است و با این اقدام میتوان در چابکی مالی کشور موثر عمل کرد.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: برنامههای منظمی در بانک مرکزی برای ورود فعالانه به صحنه بینالملل داریم و رویکردها نقش بسیار مهمی دارد و باید نگرش ما به سمت تعامل با خارج و توسعه روابط با خارج باشد و این ابزارها ضرورت توسعه روابط ضرورت دارند.