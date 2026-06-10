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تشکیل کمیته ارزی برای مدیریت واردات ابریشم مورد نیاز صنعت فرش

تشکیل کمیته ارزی برای مدیریت واردات ابریشم مورد نیاز صنعت فرش
کد خبر : 1796852
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معاون مرکز ملی فرش ایران با اشاره به خودکفایی کشور در بخش عمده مواد اولیه فرش دستباف گفت: برای تأمین ابریشم مورد نیاز برخی گونه‌های فرش، کمیته‌ای ارزی تشکیل شده و واردات این محصول با ثبت سفارش و هماهنگی کامل وزارت صمت انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد ویسیان، درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش دستباف اظهار کرد: در حوزه واردات ابریشم، کمیته ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و در حال حاضر فرآیند تأمین و تخصیص بر اساس ثبت سفارش انجام می‌شود.

وی افزود: ابریشم در زمره کالا‌های ضروری قرار دارد و مطابق نظر سازمان توسعه تجارت، موضوع واردات آن در دستور کار قرار گرفته است.

ویسیان با تأکید بر توان داخلی در تأمین مواد اولیه صنعت فرش اظهار کرد: در بخش عمده مواد اولیه، کشور به خودکفایی رسیده است، اما برای تولید برخی از فرش‌های دستباف ناگزیر به واردات ابریشم هستیم تا کیفیت و اصالت این محصولات حفظ شود.

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