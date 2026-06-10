قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۱۵۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۸۲۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۲۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۶۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۳۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۹۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۷۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۶۷۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۴۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۳۳ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۸۲۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۹۵۳ تومان است.