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۳هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق

۳هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
کد خبر : 1796844
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در حالی که نگرانی‌ها درباره تأمین برق در ماه‌های گرم سال افزایش یافته، بررسی ظرفیت‌های موجود در بازار برق نشان می‌دهد بیش از سه هزار مگاوات برق قطع‌نشو برای تیرماه، برای عرضه به متقاضیان آماده است؛ ظرفیتی که می‌تواند خیال صنایع و مصرف‌کنندگان بزرگ را برای تابستان راحت‌تر کند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو اظهار داشت:  بررسی وضعیت عرضه برق در بازار برق نشان می‌دهد هم‌اکنون سه منبع اصلی برای تأمین برق پایدار و بدون قطعی در اختیار متقاضیان قرار دارد نیروگاه‌های سبز، نیروگاه‌های خودتأمین صنایع و تابلوی برق آزاد.

 به گفته رجبی مشهدی طبق داده‌های ارائه‌شده، در بخش برق سبز حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت در بازار برق وجود دارد که هنوز خرید و فروش نشده و متقاضیان می‌توانند از این ظرفیت برای تأمین برق مورد نیاز خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در بخش نیروگاه‌های خودتأمین نیز با توجه به اینکه این نیروگاه‌ها توسط صنایع ایجاد شده و برق تولیدی آن‌ها عمدتاً برای مصرف همان صنایع اختصاص می‌یابد افزود: بخش عمده ظرفیت آن‌ها قبلا به فروش رسیده و در حال حاضر ظرفیت مازاد قابل توجهی برای خردادماه باقی نمانده است.

 معاون برق و انرژی وزارت نیرو تصریح کرد: در تابلوی برق آزاد شرایط متفاوت است و بر اساس آمار موجود،بیش از ۸۰۰ مگاوات ظرفیت مازادی که هنوز فروش‌نرفته در بازار وجوددارد که متقاضیان می‌توانند برای معاملات هفتگی خردادماه از آن استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق در پایان با اشاره به برآوردهایی که برای ماه‌های آینده انجام شده گفت : با توجه به اینکه هنوز بخش عمده‌ای از معاملات تابستان انجام نشده، بیش از ۳ هزار مگاوات ظرفیت قابل عرضه در بازار برق برای تیرماه و بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در مرداد و شهریور در دسترس است؛ ظرفیتی که می‌تواند به تأمین برق پایدار صنایع و متقاضیان کمک قابل توجهی کند.

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