کمبودی در بازار لوازم خانگی نداریم
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه تولید لوازم خانگی در شرایط جنگی نیز متوقف نشده است، گفت: سازمان حمایت در حال رصد دقیق بازار و کنترل دامنه نوسان قیمتهاست تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا؛ آقای عزتالله زارعی درباره افزایش قیمت برخی محصولات بهویژه لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه بوده و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود دو جنگ، حدود ۱۸ میلیون دستگاه تولید شده که نشاندهنده استمرار تولید است.
زارعی افزود: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی تولید شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شده بود.
وی گفت: با وجود شرایط جنگی، پایداری تولید به شکل قابل قبولی ادامه داشته است.
وی با اشاره به واردات ۸۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق کولهبری و ملوانی در دو ماهه نخست امسال افزود: در کنار تولید داخلی، حدود ۶ میلیون دستگاه نیز در انبارها موجود بوده و بنابراین کمبود جدی در بازار وجود نداشته است.
زارعی ادامه داد: در حوزه تأمین مواد اولیه نیز اقدامات لازم انجام شده و ورق و محصولات پتروشیمی تأمین شدهاند، اما در برخی مواد اولیه افزایش قیمتهای قابل توجهی رخ داده است؛ بهگونهای که قیمت کاتد مس حدود ۱۴۰ درصد، پلیاستایرن حدود ۱۴۲ درصد و قیمت جهانی مس نیز ۴۳ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: این افزایشها میتواند در قیمت نهایی محصولات اثرگذار باشد، اما سازمان حمایت نیز در حال بررسی و کنترل دامنه نوسان قیمتهاست.
وی افزود: ما ناظر هستیم و سازمان حمایت اخیراً نیز اعلام کرده که برخی محصولات نباید افزایش قیمت داشته باشند و هماکنون قیمت لوازم خانگی و شویندهها را رصد میکند.