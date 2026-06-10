توافق ایران و آذربایجان برای توسعه پایش منابع آب رودخانه مرزی ارس
در پنجاه و پنجمین اجلاس کمیسیون دائمی بهرهبرداری از منابع آب و انرژی رودخانه ارس، ایران و جمهوری آذربایجان ضمن توافق بر برنامه بهرهبرداری سال آبی جاری از سدهای مشترک، بر توسعه شبکه پایش منابع آب و عملیاتی نمودن احداث ۱۱ ایستگاه آبسنجی در طول رودخانه مرزی ارس تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، در پنجاه و پنجمین اجلاس کمیسیون دائمی بهرهبرداری از منابع آب و انرژی رودخانه ارس، ایران و جمهوری آذربایجان ضمن توافق بر برنامه بهرهبرداری سال آبی جاری از سدهای مشترک، بر توسعه شبکه پایش منابع آب و عملیاتی نمودن احداث ۱۱ ایستگاه آبسنجی در طول رودخانه مرزی ارس تأکید کردند.
پنجاه و پنجمین اجلاس کمیسیون دائمی بهرهبرداری از منابع آب و انرژی رودخانه مرزی ارس با مسئولیت دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو و با حضور نمایندگان شرکتهای آب منطقهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین نمایندگان بخش آب جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، از ۱۸ تا ۲۰ خردادماه سال جاری در شهر مرزی جلفا برگزار شد.
این اجلاس در فضایی سازنده و مبتنی بر حسن همجواری برگزار شد و نمایندگان دو کشور، ضمن بررسی روند اجرای توافقات سال گذشته، وضعیت منابع آب حوضه رودخانه ارس، چالشهای موجود و راهکارهای ارتقای همکاریهای مشترک را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
بر اساس توافقات حاصلشده، پس از بررسی شرایط هیدرولوژیکی و پیشبینی آورد رودخانه ارس در سال آبی جاری، جداول آبگیری و رهاسازی آب در سدهای ارس و میلمغان تنظیم و به تأیید طرفین رسید.
همچنین در راستای توسعه همکاریهای فنی و ارتقای نظام پایش منابع آب، طرفین برنامه زمانی احداث ۱۱ ایستگاه آبسنجی توافق شده در طول رودخانه ارس را در صورتجلسه مشترک منعکس نمودند. این اقدام نقش مؤثری در افزایش دقت اندازهگیریها، تبادل دادههای هیدرولوژیکی و مدیریت بهینه منابع آب مشترک خواهد داشت.
برگزاری این نشست در شرایط دشوار کنونی نشانه پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات و همکاریهای آبی و تداوم روابط دوستانه با کشورهای همسایه در زمینه آبهای مشترک است