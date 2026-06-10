قطع آب تعدادی از روستاهای هرمزگان در پی حمله موشکی به زیرساخت های آبی

به گزارش ایلنا، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، از حمله تروریستی موشکی نیروهای آمریکایی به زیرساخت‌های حیاتی توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داد.

به گفته وی، در پی این حمله موشکی که ساعاتی پیش (بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵) به وقوع پیوست، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند. این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بوده‌اند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

حمزه پور با اشاره به ابعاد این خسارت اظهار داشت که در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیم‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام دهند.

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