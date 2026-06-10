ابوالفضل صدرائیه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت مصرف آب در محدوده منطقه ۲ آبفای تهران اظهار داشت: ۶۵ هزار مشترک در محدوده منطقه ۲ آبفای تهران وجود دارد، سال گذشته ۳۰ درصد این مشترکین خوش مصرف و تا الگو‌ مصرف آب داشتند بعد از فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته و شرایط محدودسازی تعداد مشترکین خوش مصرف به ۶۰ درصد رسید و اکنون مشترکین بدمصرف نیز از ۱۰ درصد به حدود ۳ درصد رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه از ۵۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف آب که در شهر تهران نصب شده ۳۰۰ هزار کاهنده در آبفای منطقه ۲ نصب شده است، افزود: ما در آبفای منطقه ۲ بیش از ۷۵۰ هزار قطعه تکلیف داریم که نصب کنیم امسال تا امروز بیش از ۱۲۰ هزار قطعه را نصب کرده‌ایم.

مدیر عامل آبفای منطقه تهران در ادامه تصریح کرد: سال گذشته سد لتیان به دخایر استراتژیک رسید و درواقع خشک شده بود و باتوجه به اینکه منطقه شرق و شمال شرق بیشترین حجم آب را از لتیان دریافت می‌کند خشکی این سد بسیار در این منطقه تاثیرگذار بود اما با فرهنگسازی، برخورد با مشترکین بدمصرف و محدودسازی و در کنار آن نشت‌یابی، برخورد با غیرمجازها و محدودیت فشار توانستیم مدیریت کرده و سال گذشته را سپری کنیم.

وی با یادآوری اینکه باوجود کمبود شدید ذخیره سد لتیان در سال گذشته در شرق و شمال شرق هیچگونه بی آبی و جیره بندی اتفاق نیفتاد، خاطرنشان کرد: باتوجه به رینگ بودن شبکه از سایر سامانه‌ها، شرق تهران را پوشش دادیم اکنون هم اگر هر سامانه‌ای دچار مشکل شود باتوجه به رینگ بودن شبکه آب تهران این امکان وجود دارد از سایر سامانه‌ها آب مورد نیاز را تامین کنیم.

صدرائیه تصریح کرد: امسال اگرچه وضعیت بارندگی مناسب است و دمای هوا در بهار نسبتا پایین بود اما پیش بینی شده تابستان از سال قبل گرم‌تر باشد، در کنار شروع فصل گرما بحث ایام محرم و بازی های جهانی نیز باعث می شود رفتار و الگوی مصرف آب تغییر و میزان مصرف افزایش یابد. بنابراین قطعا در الگوی مصرف مردم تغییراتی خواهیم داشت. کما اینکه از اوایل سال برنامه مدیریت فشار را در کل روز اعمال می کنیم.

وی گفت: در آبفای منطقه دو، ۱۷ لایه زون بندی و بیش از ۹۰ شیر فشارشکن داریم که تماما به صورت برخط در حوزه اسکادا رصد می‌کنند، به طوری که اگر در منطقه‌ای مصرف به هر دلیلی بالا و فشار کاهش پیدا کند؛ برای جلوگیری از حوادث و نشتی با تغییر شیر فشارشکن و کاهش فشار به گونه‌ای عمل می‌کنیم که مردم آب پایدار را در اختیار داشته باشند.

مدیر عامل آبفای منطقه ۲ تهران با بیان اینکه کنترل فشار در کل شبانه روز اعمال می شود، خاطرنشان کرد: با برنامه‌هایی که در دستور کار داریم و همچنین اصلاح الگوی مصرف و استفاده از کاهنده‌ها امیدواریم مصرف کنترل و آب پایدار در تمام طول شبانه روز در اختیار مردم قرار گیرد، بنابراین جیره بندی نخواهیم داشت.

وی درباره فرسودگی خطوط اظهار داشت: ما بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه داریم، فرسایش خطوط در همه شبکه‌ها وجود دارد، آمار حوادث نشان می‌دهد چه نقاطی از شبکه میزان نشتی و فرسودگی بیش از سایر نقاط است در کل برای ترمیم خطوط طی همه سال‌ها برنامه مشخصی داریم، سال گذشته ۱۲ کیلومتر از خطوط در بدترین نقاطی که حادثه داشتیم را اصلاح کردیم امسال این رقم را به ۱۵ کیلومتر افزایش دادیم و باتوجه به مجوزهای شهرداری و متناسب با هزینه‌ها اصلاح و بازسازی صورت می گیرد.

صدرائیه درباره کیفیت آب مناطق مختلف تهران توضیح داد: اکنون ۶۵ درصد از آب سطحی و ۳۵ درصد از آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم که باهم اختلاط می‌شوند، غیر از آزمایشگاه مرجع در هر شرکت نیز یک آزمایشگاه مجزا وجود دارد که بصورت لحظه‌ای آب را رصد می‌کنند، بنابراین کیفیت آب تهران در تمامی نقاط تقریبا یکسان است.

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