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وزیر راه و شهرسازی:

مطالعات اتصال راه‌آهن اردبیل به پارس‌آباد و جنوب قفقاز آغاز می‌شود

مطالعات اتصال راه‌آهن اردبیل به پارس‌آباد و جنوب قفقاز آغاز می‌شود
کد خبر : 1796673
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وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه آیین بهره‌برداری از راه‌آهن اردبیل-میانه، از آغاز مطالعات برای گسترش شبکه ریلی کشور به سمت پارس‌آباد و جنوب قفقاز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه صادق در حاشیه آیین افتتاح رسمی راه‌آهن اردبیل-میانه و بهره‌برداری از قطار پنج‌ستاره اردبیل-مشهد، با اشاره به پایان انتظار 21 ساله مردم برای شنیدن سوت قطار در این استان، این پروژه را یکی از شاهکارهای مهندسی در حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور برشمرد.

 

وی ضمن قدردانی از تلاش مهندسان، مشاوران و کارگران ایرانی در اجرای این طرح ملی، اظهار داشت: ساخت بیش از 40 تونل، 60 پل بزرگ و حدود 450 پل کوچک در مسیر میانه تا اردبیل، با وجود توپوگرافی بسیار دشوار منطقه، نمادی از توان فنی و مهندسی ایرانی است.

پروژه اردبیل-میانه؛ نماد توان مهندسی کشور

وزیر راه و شهرسازی این دستاورد را نتیجه تلاش‌های هفت دولت گذشته و پیگیری‌های دولت چهاردهم دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری از این خط ریلی، ثمره صبوری مردم و زحمات متعددی است که در طول سالیان گذشته توسط مدیران و متخصصان کشور انجام شده است.

توسعه شبکه ریلی در راستای اتصال به بازارهای منطقه‌ای

صادق در ادامه با اشاره به راهبردهای توسعه شبکه ریلی کشور، از تداوم طرح‌های زیرساختی خبر داد و گفت: پروژه اردبیل-میانه بخشی از شبکه ریلی ملی است که با تداوم مطالعات، اتصال این مسیر به پارس‌آباد و جنوب قفقاز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

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