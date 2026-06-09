وزیر ارتباطات در نشست با فعالان و نخبگان حوزه فاوا در قم مطرح کرد؛
حرکت در حوزه فناوری به سمت تنظیمگری و ایجاد بستر فعالیت برای بخش خصوصی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال بدون نقشآفرینی بخش خصوصی امکانپذیر نیست، از حرکت وزارت ارتباطات به سمت تنظیمگری به جای تصدیگری خبر داد و گفت که حمایت از زیستبومهای فناورانه، سکوهای بومی و اپراتورهای خدماتی جدید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع فعالان، کسبوکارها و نخبگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم، از تلاشهای بخش خصوصی و دولتی حوزه ارتباطات برای حفظ پایداری خدمات ارتباطی در جنگ رمضان قدردانی کرد.
هاشمی با بیان اینکه برنده اصلی این جنگ مردم بودند، گفت: همراهی مردم در شرایط دشوار و پیچیده جنگی، سرمایه بزرگی برای کشور بود و همین همدلی و همراهی امکان مدیریت شرایط را فراهم کرد.
وی افزود: اگر اتفاقات مشابهی در برخی کشورهای توسعهیافته رخ میداد، آثار و پیامدهای اجتماعی گستردهای به دنبال داشت، اما مردم ایران با وجود همه دشواریها در کنار یکدیگر ایستادند و همین موضوع موجب شد کشور از این شرایط عبور کند.
حفظ ارتباطات مردم در شرایط جنگی
وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت تداوم ارتباطات در ساعات اولیه حملات دشمن، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی ما این بود که ارتباط میان مردم قطع نشود و شهروندان بتوانند از وضعیت یکدیگر مطلع باشند؛ زیرا قطع ارتباطات میتوانست آرامش عمومی را با چالشهای جدی مواجه کند.
وی با بیان اینکه بیش از 500 سایت ارتباطی کشور و بیش از 100 مرکز مخابراتی و زیرساختی در جریان حملات آسیب دیدند، ادامه داد: با وجود این خسارتها، مردم در زندگی روزمره خود اختلال گستردهای احساس نکردند و این موضوع حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه ارتباطات کشور بود.
هاشمی تصریح کرد: از اپراتورها تا شرکتهای ارائهدهنده خدمات و سکوهای دیجیتال، همه از منافع کوتاهمدت خود عبور کردند و با همدلی برای حفظ پایداری کشور پای کار آمدند.
وی افزود: در شرایطی که جمعیت قابل توجهی از کلانشهرها به سایر نقاط کشور منتقل شده بود، مدیریت ترافیک ارتباطی و حفظ کیفیت خدمات کار بسیار دشواری بود، اما همکاران ما در روزهای تعطیل و غیرتعطیل و حتی در شرایط بمباران، مسئولیت خود را رها نکردند.
تداوم ارتباط جزایر با سرزمین اصلی
وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ ارتباطات جزایر کشور گفت: دشمن چندین بار مسیرهای ارتباطی میان جزایر و سرزمین اصلی را هدف قرار داد و مراکز مخابراتی و زیرساختی مرتبط مورد اصابت قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مرحله نخست ارتباطات از طریق فیبر نوری بازسازی شد اما مجدداً آسیب دید. پس از آن ارتباطات روی بستر بیسیم منتقل شد که آن مسیر نیز مورد حمله قرار گرفت و در نهایت با بهرهگیری از ظرفیت ارتباطات ماهوارهای توانستیم ارتباط جزایر با سرزمین اصلی را حفظ کنیم.
هاشمی تأکید کرد: در آن شرایط خاص، پایداری ارتباطات جزایر از اهمیت راهبردی برخوردار بود و خوشبختانه این مأموریت با موفقیت انجام شد.
هیچ مرسولهای روی زمین نماند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شرکت ملی پست در روزهای بحران اشاره کرد و گفت: کارکنان شرکت ملی پست با وجود افزایش هزینهها و کاهش درآمدها اجازه ندادند حتی یک مرسوله روی زمین بماند.
وی افزود: در بسیاری از موارد مأموران پست برای تحویل مرسولات به محل مراجعه میکردند اما گیرنده در شهر دیگری حضور داشت و مرسوله با هماهنگی و پیگیریهای لازم به مقصد جدید ارسال میشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: نتایج نظرسنجیهای انجامشده نیز نشان میدهد رضایت مردم از خدمات شرکت ملی پست در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است.
استمرار خدمات فضایی و ماهوارهای کشور
وزیر ارتباطات با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی زیرساختهای فضایی کشور گفت: پژوهشگاه فضایی ایران نیز از جمله مجموعههایی بود که مورد اصابت قرار گرفت اما خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در این مجموعه نداشتیم.
وی افزود: بخشی از ساختمانها و زیرساختها آسیب دید اما با تدابیر اتخاذشده تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن فعالیتها به روال عادی بازگردد.
هاشمی همچنین از حفظ تداوم خدمات فضایی در دوران جنگ خبر داد و گفت: در شرایطی که احتمال از دست رفتن ارتباط با برخی ماهوارهها وجود داشت، متخصصان کشور موفق شدند در فرآیندی پیچیده ارتباط با ماهوارهها را حفظ کنند و خدمات فضایی بدون وقفه ادامه یافت.
وی ادامه داد: همچنین پخش برنامههای رسانه ملی و سایر خدمات مبتنی بر زیرساختهای فضایی در طول این دوره متوقف نشد.
قم ظرفیت ملی و بینالمللی در حوزه فناوری و محتوا دارد
وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای استان قم در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: شکلگیری و توسعه سکوهای بومی در قم نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در حوزه فناوری است.
وی افزود: این ظرفیتها صرفاً ملی نیستند و قابلیت حضور در بازارهای بینالمللی را نیز دارند. تعامل با کشورهای منطقه و کشورهای همسو میتواند به توسعه فناوری و گسترش بازار محصولات ایرانی کمک کند.
هاشمی همچنین با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی قم گفت: این شهر از ظرفیتهای بینظیر علمی، دینی و محتوایی برخوردار است و باید از این توانمندیها برای توسعه زیستبوم محتوای دیجیتال بهرهبرداری شود.
ضرورت تقویت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال گفت: اگر انتظار داشته باشیم دولت مستقیماً همه امور را بر عهده بگیرد، دستیابی به جهش در حوزه فناوری دشوار خواهد بود.
وی افزود: تجربه نشان داده است که مجموعههای خصوصی چابکتر عمل میکنند و خدمات را با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه میدهند؛ از همین رو وزارت ارتباطات در حوزه فناوری به سمت تنظیمگری و ایجاد بستر فعالیت برای بخش خصوصی حرکت میکند.
هاشمی ادامه داد: همانگونه که در حوزه ارتباطات اپراتورها شکل گرفتند و دولت نقش تنظیمگر را بر عهده گرفت، در حوزه فناوری نیز به دنبال ایجاد زیستبومهای تخصصی و اپراتورهای خدماتی هستیم و به همین منظور از ماه آینده فرآیند این موضوع آغاز می شود و امیدوارم فعالان بخش خصوصی استان قم نیز برای حضور در خوشه های زیست بوم دولت هوشمند اعلام آمادگی کنند.
هوش مصنوعی باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابد
وزیر ارتباطات درباره برنامههای کشور در حوزه هوش مصنوعی نیز گفت: نگاه وزارت ارتباطات توسعه زیرساختهای توزیعشده و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی است.
وی افزود: اگر همه زیرساختهای هوش مصنوعی در اختیار دولت قرار گیرد، این حوزه با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین سیاست ما مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه مراکز پردازشی و زیرساختهای هوش مصنوعی است.
هاشمی تأکید کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب پایداری و توسعه مستمر این زیرساختها خواهد شد.
محدودیتهای ارتباطی نباید به راهکار دائمی تبدیل شود
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع محدودیتهای ارتباطی گفت: تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه کارشناسی، ملی و بلندمدت انجام شود.
وی افزود: ممکن است برخی محدودیتها در شرایط خاص و کوتاهمدت توجیه داشته باشند، اما تبدیل شدن این وضعیت به یک راهکار دائمی میتواند آثار منفی متعددی به همراه داشته باشد.
هاشمی تصریح کرد: در دورهای که جهان با سرعت در حال حرکت به سمت فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است، باید تصمیمات حوزه ارتباطات با در نظر گرفتن همه ابعاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شود.
اینترنت ماهوارهای نیازمند تصمیمی متوازن و ملی است
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به گسترش منظومههای ماهوارهای در جهان گفت: این فناوریها فرصتها و در عین حال چالشهایی را برای کشورها ایجاد میکنند و باید با نگاه آیندهنگرانه مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: در شرایط جنگی، افزایش قابل توجه ترافیک اینترنت ماهوارهای میتواند برخی ملاحظات امنیتی و حاکمیتی را به همراه داشته باشد و به همین دلیل لازم است همه ابعاد موضوع بهصورت دقیق بررسی شود.
هاشمی تأکید کرد: تصمیمگیری در این حوزه نیازمند جمعبندی همه نهادهای مسئول و در نظر گرفتن منافع ملی است و وزارت ارتباطات دیدگاههای کارشناسی خود را در این زمینه با صراحت ارائه میکند.
حمایت از زیستبوم نوآوری قم ادامه مییابد
وزیر ارتباطات در پایان با تأکید بر حمایت از ظرفیتهای فناورانه استان قم گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد مسائل و موانع فعالان این حوزه را با همکاری دستگاههای مختلف پیگیری کند.
وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای تخصصی، ظرفیتهای گسترده استان قم در حوزه فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بیش از پیش شکوفا شود.
همچنین در ابتدای این نشست صمیمی مدیران مراکز و فعالان حوزه فاوا استان قم به مسائل و مشکلات این حوزه اشاره و پیشنهاداتی را نیز ارایه کردند.
تقویت و استاندارد سازی حوزه فناوری اطلاعات، تعیین تکلیف شهرک ICT قم، اصلاح معافیت های مالیاتی شرکت های فناور، مشارکت بخش خصوصی در پارک فاوا، تمرکز زدایی در حوزه زیرساخت هوش مصنوعی، تعدد مجوزهای فعالیت در حوزه فاوا، ضرورت ساماندهی فریلنسرها و گیمرها، معضل مهاجرت کسب و کارها حوزه دیجیتال و توسعه و راه اندازی مرکز سورتینگ پست قم، برخی از این موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
وزیر ارتباطات بعد از دیدار با فعالان این حوزه از مجموعه باسلام و پلتفرم ایتا که در پارک علم و فناوری مستقر هستند بازدید کرد و با توضیحات مدیران این پلتفرم ها از نزدیک در جریان فعالیت آنان قرار گرفت.