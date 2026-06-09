معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه:
راهاندازی کوره شماره ۸ ثمره همدلی و تلاش شبانهروزی کارکنان فولاد مبارکه/ بیش از ۳۹ هزار نفر-ساعت تلاش برای بازگشت به تولید
مدیر پروژه تعمیرات و بازسازی نواحی آسیب دیده فولاد مبارکه از راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی در کمتر از دو ماه پس از آسیبدیدگی خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل همدلی، تخصص و تلاش شبانهروزی کارکنان فولاد مبارکه است. برای بازسازی و راهاندازی این کوره بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر-ساعت کار تخصصی انجام شد تا یکی از مهمترین واحدهای تولیدی مجموعه بار دیگر به مدار بهرهبرداری بازگردد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری و مدیر پروژه تعمیرات و بازسازی نواحی آسیب دیده فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع، این رویداد را یکی از مهمترین دستاوردهای فولاد مبارکه دانست و گفت: پس از حملات صورتگرفته در فروردینماه، همه کارکنان از آسیبهای واردشده متأثر شدند، اما با راهاندازی مجدد نخستین کوره آسیبدیده، شاهد به ثمر نشستن تلاشهای شبانهروزی همکاران هستیم.
وی با قدردانی از کارکنان بخشهای مختلف فولاد مبارکه به ویژه کارکنان ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم افزود: در مسیر بازسازی، سه جبهه اصلی شامل کورههای آسیبدیده، سقف ناحیه فولادسازی و شبکه گسترده سیالات درگیر عملیات بازسازی، نوسازی و ایمنسازی بودند. هر سه بخش از اهمیت راهبردی برخوردار بودند و کارکنان با هماهنگی و انسجام مثالزدنی توانستند بهصورت همزمان پروژههای مربوطه را پیش ببرند.
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه با بیان اینکه عملیات بازسازی کوره شماره ۸ از ۲۰ فروردینماه آغاز شد، اظهار کرد: این پروژه در ۴۵ روز و در سوم خردادماه به بهرهبرداری رسید و به مدار تولید بازگشت؛ برای اجرای این پروژه بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر-ساعت کار تخصصی انجام شد و همچنین ۱۱۴ قلم قطعه کلیدی شامل ۱۰۴ قلم ساخت داخل و ۱۰ قلم خارجی تأمین و ۵۰ قلم قطعه نیز تعمیر و بازسازی شد تا شرایط لازم برای راهاندازی مجدد کوره فراهم شود.
وی عامل اصلی موفقیت این پروژه را دانش فنی، تجربه و تعهد نیروی انسانی فولاد مبارکه دانست و گفت: آنچه برای ما اهمیت ویژه داشت، زمان بازگشت به تولید بود. با توجه به تجربه سالها، میتوان گفت راهاندازی مجدد این کوره در چنین بازه زمانی کوتاهی، دستاوردی بینظیری است که توان فنی و ظرفیت بالای کارکنان فولاد مبارکه را به نمایش گذاشت.
مدیر پروژه تعمیرات و بازسازی نواحی آسیب دیده فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع تصریح کرد: صدای قوس الکتریکی کوره برای کارکنان تنها یک صدای صنعتی نیست، بلکه بخشی از زندگی و هویت کاری آنان محسوب میشود. بازگشت این صدا به ناحیه فولادسازی، پیام روشنی از تداوم تولید، پایداری مجموعه و غلبه بر شرایط دشوار بود.
سلیمی از تلاشهای کارکنان ناحیه فولادسازی، ریختهگری مداوم و تمامی واحدهای پشتیبان که در فرآیند بازسازی و راهاندازی مجدد کوره نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل همدلی، تخصص و تلاش بیوقفه کارکنانی است که با روحیه جهادی زمینه بازگشت سریع این واحد به مدار تولید را فراهم کردند.