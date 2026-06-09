وزیر انرژی سوریه: شرکتهای آمریکایی به سوریه میآیند
وزیر انرژی سوریه گفت شرکتهای امریکایی برداشتن گامهای عملی برای فعالیت و سرمایه گذاری در سوریه را آغاز کردهاند.
به گزارش ایلنا، محمد البشیر وزیر انرژی سوریه امروز سهشنبه گفت شرکتهای امریکایی برداشتن گامهای عملی برای فعالیت و سرمایه گذاری در سوریه را آغاز کردهاند که نشان دهنده گشایش در اقتصاد سوریه است.
البشیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، از توجه فزاینده بخش خصوصی امریکا به اقتصاد سوریه استقبال میکنیم چراکه شرکتهای امریکایی برداشتن گامهای عملی و سرمایه گذاری در بازار سوریه را آغاز کردهاند.
وی افزود، در دیدار با وزیر انرژی امریکا، راههای توسعه همکاری بین دو کشور در بخش انرژی را بررسی کرده است. وی افزود، هدف از این همکاری، پیشبرد برنامه توسعه و بازسازی در سوریه است.
البشیر ابراز امیدواری کرد شراکت اقتصادی پایدار بین سوریه و شرکتهای امریکایی شکل بگیرد که شامل انتقال فناوری ایجاد فرصتهای شغلی باشد و به تقویت ثبات و شکوفایی سوریه کمک کند.