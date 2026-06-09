پیشرفت ۴۰ درصدی نهضت ملی در شهرهای جدید
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، ضمن اعلام تعیین تکلیف ۳۴۰۰ واحد مسکن مهر در مهستان، از پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور خبر داد و بر تکمیل سریعتر طرحها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهایلی جدید، در بازدید از طرح های مسکن مهر و نهضت ملی در شهر جدید مهستان، از تعیین تکلیف ۳۴۰۰ واحد نیمهتمام مسکن مهر در این شهر خبر داد.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، این میزان را دو برابر میانگین شهریور ۱۴۰۳ دانست و بر تسریع در روند تکمیل طرح ها تأکید کرد.
ملکی، مجموع واحدهای مسکونی در دست اجرا در شهرهای جدید را ۱۸۵ هزار واحد اعلام کرد که ۱۴۲ هزار واحد آن مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: تاکنون برای ۹۸ درصد پروژههای نهضت ملی پروانه ساختمانی صادر شده و ۱۲۲ هزار واحد نیز به تسهیلات بانکی متصل شدهاند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در بازدید از طرح ۶۴۲ واحدی نهضت ملی در مهستان، بر تکمیل زیرساختها و خدمات روبنایی برای آمادهسازی واحدها تأکید کرد.
وی مجموع آورده مردمی و تسهیلات بانکی تزریق شده به طرح ها را ۷۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار واحد در مراحل پایانی ساخت و ۷ هزار واحد نیز آماده افتتاح یا در آستانه بهرهبرداری هستند.
ملکی، شهر جدید مهستان را با بیش از ۱۵ هزار واحد نهضت ملی، یکی از کارگاههای مهم ساختمانی در استان البرز توصیف کرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با بیان اینکه ۳۴۰۰ واحد از مجموع ۴۸۰۰ واحد دارای مشکل مسکن مهر در مهستان تعیین تکلیف شدهاند، ابراز امیدواری کرد که در ماههای آینده شاهد پیشرفت قابل توجه و تکمیل بخش زیادی از این واحدها باشیم.
وی با اشاره به پایداری روند ساختوساز در مهستان، شرایط را برای تسریع در بهرهبرداری از واحدهای آماده مناسب ارزیابی کرد