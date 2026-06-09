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منابع حاصل از کاهش واردات بنزین صرف بهبود معیشت مردم می‌شود

منابع حاصل از کاهش واردات بنزین صرف بهبود معیشت مردم می‌شود
کد خبر : 1796555
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وزیر نفت با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف و تقاضای سوخت گفت: بسته‌ای از راهکارهای متنوع ازجمله توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین مانند سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، انتقال سهمیه بنزین از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی و سایر اقدام‌ها در دست بررسی است که پس از نهایی‌شدن،صنعت نفت مجری ابلاغ دولت خواهد بود. ضمن اینکه اگر بتوانیم با مدیریت مصرف و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی، نیاز به واردات بنزین را کاهش دهیم، این منابع می‌تواند در مسیر بهبود و ارتقای معیشت مردم هزینه شود.

به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ خرداد) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی سازوکارهای تأمین پایدار سوخت کشور بیان کرد: در این نشست، محورهای مختلف مرتبط با تأمین سوخت و راهکارهای قابل اجرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدابیری اتخاذ شد تا مردم عزیز در این زمینه با حداقل چالش روبه‌رو شوند.

وی با بیان اینکه کشور سال‌هاست با ناترازی در حوزه انرژی روبه‌روست، افزود: رفع این ناترازی دو مؤلفه اصلی دارد؛ نخست افزایش تولید، که از مأموریت‌های صنعت نفت است و اقدام‌های لازم در این زمینه با جدیت دنبال و در ادامه نیز نتایج و دستاوردهای بهتری محقق خواهد شد. دوم، مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف است، که بدون همراهی  و یاری مردم عزیز و فهیم ممکن نیست.

وزیر نفت با اشاره به صرف بخشی از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین تصریح کرد: اگر بتوانیم با مدیریت مصرف و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی، نیاز به واردات بنزین را کاهش دهیم، این منابع می‌تواند در مسیر بهبود و ارتقای معیشت مردم هزینه شود که اقدامی منطقی و قابل دفاع است.

پاک‌نژاد تأکید کرد: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با هدف کاهش واردات سوخت و استفاده از منابع حاصل از آن برای بهبود معیشت مردم دنبال می‌شود و تلاش خواهد شد هموطنان با کمترین چالش ممکن روبه‌رو شوند.

حضور کارگزاران دولت در کنار مردم

وی همچنین با اشاره به وضع خاص کشور تأکید کرد: به باور من، همه کارگزاران دولت در روزهای سخت در خدمت و کنار مردم بوده‌اند و وزارت نفت نیز متعهد است بهترین شرایط ممکن را برای رفاه زندگی مردم فراهم کند.

وزیر نفت در پایان به چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف به‌ویژه تأمین سوخت اشاره کرد و گفت: مأموریت صنعت نفت این است که با اتخاذ تدابیر درست و با کمک و همراهی مردم این چالش‌ها را حل کند.

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