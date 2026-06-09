ملخهای شمال شرق خطرناک نیستند
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد: جمعیت ملخهای مشاهده شده در مشهد و دیگر شهرستانهای استان خطری برای سلامت عمومی جامعه ندارد و تا دو هفته دیگر میروند.
به گزارش ایلنا، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه جمعیت پرشمار ملخ ها در ۳۴ شهرستان مشاهده شده، تصریح کرد: این پدید با وجود گستردگی نسبی آن، جای نگرانی جدی برای شهروندان ندارد و هیچگونه خطرات مستقیمی متوجه سلامت عمومی جامعه نیست.
وی این ملخ ها را بومی و بقایای نسل قبلی خواند و افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و افزایش علوفه ناشی از بارش های بهاری، زمینه برای افزایش جمعیت ملخ ها فراهم شده اما پیشبینی می شود که با اجرای برنامههای کنترلی و با توجه به چرخه طبیعی این آفت، تا حدود دو هفته آینده، اثربخشی اقدامات مشهود شده و جمعیت ملخها در استان به طور قابل توجهی کاهش یابد.
شیبانی تاکید کرد که این معضل به خراسان رضوی محدود نمیشود و سایر استانهای هممرز مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز با موج مشابهی از این آفت دست و پنجه نرم میکنند که نشاندهنده گستردگی منطقه درگیر است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: عملیات پایش و رصد این آفت از ابتدای بهار آغاز شده و از آن زمان تاکنون، همکاران ما به طور مستمر و شبانهروزی درگیر مبارزه با ملخها بودهاند و تا به امروز مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی بر سطح وسیعی بالغ بر ۵۵ هزار هکتار از اراضی استان شامل مزارع، باغات و مناطق حساس زیستمحیطی صورت گرفته است.
گسترش موج هجوم ملخها در شهرستان های شمال شرق و شرق کشور، بهویژه مناطق مختلف شهر مشهد و حومه نگرانی شهروندان را نسبت به پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی این پدیده تشدید کرده و مشاهده گسترده این آفت در فضاهای سبز شهری، باغها و مزارع اطراف، حساسیت عمومی را نسبت به احتمال وارد آمدن خسارات جدی به محصولات کشاورزی و اکوسیستم منطقه افزایش داده است.