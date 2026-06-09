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معاون مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد:

پرداخت ۲۴۸ همت تسهیلات و جهش ابزارهای تعهدی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴

پرداخت ۲۴۸ همت تسهیلات و جهش ابزارهای تعهدی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1796509
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معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در امور بازاریابی و هماهنگی امور شعب، با اشاره به رشد ۷۰ درصدی سپرده‌های مردمی و تحقق اهداف عملکردی این بانک در سال ۱۴۰۴، گفت: دستاوردهای سال گذشته را می‌توان نوعی حماسه سازمانی در بانک کشاورزی تلقی کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، اله داد محمدی‌مفرد با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و تلاش شبانه‌روزی کارکنان بانک افزود: عملکرد مثبت بانک کشاورزی در سال گذشته حاصل همدلی، انسجام و تلاش همه مدیران و همکاران در ستاد مرکزی و مدیریت‌ها و شعب سراسر کشور بوده است.

محمدی‌مفرد با تشریح برخی شاخص‌های عملکردی بانک در سال گذشته اظهار داشت: در این دوره شاهد رشد قابل توجه شاخص‌های کلیدی بودیم؛ به‌گونه‌ای که سپرده‌های مردمی بانک حدود ۷۰ درصد افزایش یافت، منابع بانک رشد قابل توجهی را تجربه کرد و سرانه منابع و مصارف در بسیاری از مدیریت‌های استانی ارتقا یافت.

وی افزود: در سال گذشته ۳۴ مدیریت استانی بانک موفق شدند بیش از ۱۰۰ درصد برنامه‌های تعیین‌شده را محقق کنند و شاخص وصول مطالبات نیز در سطح حدود ۹۰ درصد تحقق یافت. همچنین در حوزه واگذاری املاک تملیکی، تحقق ۹۶ درصدی برنامه‌ها به ثبت رسید.

معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در امور بازاریابی و هماهنگی امور شعب ادامه داد: در بخش اعتبارات نیز حدود ۲۴۸ همت تسهیلات پرداخت شد و در حوزه خدمات تعهدی، رشد قابل توجهی در صدور ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی مشاهده شد. همچنین افزایش درآمدهای غیرمشاع و کاهش اضافه‌برداشت از دیگر دستاوردهای مهم شبکه بانکی در این دوره بوده است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیریت‌های استانی در سال ۱۴۰۴ گفت: این ارزیابی‌ها بر اساس پنج محور اصلی شامل تجهیز منابع، بانکداری الکترونیک، وصول مطالبات و مدیریت اموال، اعتبارات و بانکداری شرکتی و همچنین سودآوری و انضباط مالی انجام شد.

معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان تأکید کرد: شبکه شعب بانک کشاورزی با همدلی و تلاش مضاعف در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۵ یعنی «توسعه بازار و سودآوری پایدار» حرکت خواهند کرد تا دستاوردهای شبکه بانکی در خدمت‌رسانی به تولید و بخش کشاورزی بیش از پیش تقویت شود.

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