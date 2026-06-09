به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدحمید سیدی در همایش سالانه مدیران این بانک ضمن تشریح نقش بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اگرچه ما به‌عنوان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای مأموریت‌های مهمی در حمایت از بخش کشاورزی داریم، اما برای پایداری فعالیت بانک، تداوم خدمات و افزایش اعتماد سپرده‌گذاران باید سودآوری بانک تضمین شود.

سیدی در ادامه به تأثیر این عامل بر ظرفیت اعطای تسهیلات اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، امکان افزایش سرمایه بانک به‌سادگی فراهم نیست و محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اعتباری بانک ایجاد خواهد کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی به نقش بهره‌وری در مدیریت هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش سرانه منابع و مصارف در شعب و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی می‌تواند در کاهش بهای تمام‌شده پول و بهبود شاخص‌های مالی بانک نقش موثری داشته باشد.

سیدی وصول مطالبات را یکی از راهکارهای بهبود سودآوری بانک دانست و با تأکید بر اهمیت افزایش بازدهی تسهیلات افزود: نحوه طراحی و ساختار بازپرداخت تسهیلات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ بازدهی مؤثر آنها داشته باشد.

عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی در ادامه به ضرورت استفاده از ابزارهای نوین اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از ابزارهایی مانند نظام قیمت‌گذاری داخلی منابع و مصارف علاوه بر شفاف‌سازی هزینه منابع و بازدهی تسهیلات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در شبکه بانکی را فراهم خواهد کرد.

سیدی تأکید کرد: برای دستیابی به بانکداری سودآور، لازم است فرهنگ توجه به سودآوری و کارایی در تمامی سطوح سازمان نهادینه شود و مدیران و کارکنان بانک نسبت به آثار تصمیمات خود بر عملکرد مالی بانک آگاهی بیشتری داشته باشند.

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