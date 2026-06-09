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عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی:

ابزارهای نوین مالی و خدمات غیرحضوری در بانک کشاورزی توسعه می‌یابد

ابزارهای نوین مالی و خدمات غیرحضوری در بانک کشاورزی توسعه می‌یابد
کد خبر : 1796504
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عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی با اشاره به اجرای طرح‌های نوآورانه تأمین مالی به ویژه «نوی‌پو» در این بانک، بر ضرورت اصلاح و ساده‌سازی فرآیندهای بانکی متناسب با نیازها و انتظارات مشتریان تأکید کرد و گفت: با توسعه بیش از پیش سامانه‌ها و بهبود فرآیندها در تلاشیم پاسخگوی این نیازها باشیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محسن صفدری در همایش سالانه مدیران این بانک ضمن بیان مطلب فوق، بر اهمیت مدیریت دقیق فرآیند پرداخت تسهیلات، نظارت بر مصرف منابع و هدایت صحیح جریان مالی تأکید کرد و افزود: باید به گونه‌ای عمل کرد تا منابع پرداختی در زنجیره اقتصادی مرتبط با بانک گردش داشته باشد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی در بستر زنجیره ارزش می‌تواند علاوه بر حمایت مؤثر از تولید، به افزایش گردش منابع، کاهش ریسک اعتباری و تقویت سودآوری بانک کمک کند، استفاده از ابزارهای نوین مالی در توسعه خدمات اعتباری را ضروری دانست و گفت: نوآوری در ابزارهای مالی ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به مدیریت بهتر نقدینگی و افزایش کارایی نظام اعتباری بانک کمک خواهد کرد.

صفدری توسعه خدمات غیرحضوری را از الزامات بانکداری امروز دانست و افزود: مشتریان انتظار دارند خدمات بانکی با سرعت و سهولت بیشتر و از طریق بسترهای دیجیتال ارائه شود و بانک‌ها نیز باید با توسعه سامانه‌ها و بهبود فرآیندها پاسخگوی این نیاز باشند.

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی با اشاره به ضرورت رعایت بهداشت اعتباری، نظارت مستمر بر تسهیلات اعطایی و پیگیری وصول مطالبات گفت: اگر چه استفاده هدفمند از ابزارهای مناسب می تواند در هدایت مشتریان به سمت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات مؤثر باشد، اما فرهنگ حمایت از مشتریان خوش‌حساب نیز باید در نظام بانکی تقویت شود.

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