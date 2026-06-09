به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در همایش سالانه مدیران این بانک که ۱۹ خرداد با حضور اعضای هیأت‌مدیره، معاونان مدیرعامل، رؤسای ادارات مرکزی و ارتباط تصویری با مدیران استانی برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: در چنین شرایطی کارکنان بانک کشاورزی با تلاش مستمر توانستند خدمات‌رسانی به مشتریان را بدون وقفه ادامه دهند و نقش خود را در پشتیبانی از بخش تولید ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه بانک کشاورزی در اقتصاد کشور افزود: این بانک در آستانه ورود به نودوسومین سال فعالیت خود قرار دارد و طی دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی پشتیبان تولید در بخش کشاورزی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. به گفته وی، حفظ و تقویت این میراث ارزشمند نیازمند تداوم تلاش و هم‌افزایی مدیران و کارکنان در سراسر کشور است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به نقش این بانک در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: امنیت ملی تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود و امنیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد. در این میان حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی و پایداری تولید ایفا کند.

متقی‌نیا در ادامه به تشریح عملکرد بانک در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در حوزه تجهیز منابع، بانک کشاورزی موفق شد بیش از ۲۰۹ درصد برنامه مصوب خود را محقق کند و رشد ۷۰ درصدی سپرده‌های مردمی را به ثبت برساند که این میزان بالاتر از میانگین رشد در شبکه بانکی کشور است. همچنین سپرده‌های بانکداری شرکتی با رشد ۱۲۵ درصدی همراه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مطالبات افزود: نسبت مطالبات غیرجاری بانک به ۶.۹ درصد رسیده که با توجه به ریسک‌های بخش کشاورزی، شاخصی قابل قبول در مقایسه با شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود. همچنین پرونده‌های مطالباتی بانک ۹ درصد کاهش یافته و ۹۶ درصد برنامه واگذاری املاک مازاد نیز محقق شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر نقش این بانک در تأمین مالی بخش کشاورزی اظهار داشت: در سال گذشته ۶۲ درصد از تسهیلات پرداختی بانک به این بخش اختصاص یافته است؛ در حالی که بانک هم‌زمان مأموریت‌های تکلیفی متعددی از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن را نیز بر عهده داشته است.

وی همچنین به نقش بانک کشاورزی در تأمین مالی خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از گندمکاران و اجرای این سیاست مهم تأمین مالی شد.

متقی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات نوین بانکی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته اقدامات متعددی در حوزه بانکداری دیجیتال انجام شد که از جمله آنها می‌توان به توسعه سامانه‌های دیجیتال، فعال‌سازی خدمات همراه‌بانک شرکتی، راه‌اندازی چک الکترونیک و افزایش سه‌برابری پرداخت تسهیلات غیرحضوری اشاره کرد.

وی خرید شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فن‌آوا را نیز از اقدامات مهم بانک در حوزه فناوری دانست و گفت: این اقدام ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه خدمات پرداخت و گسترش بازار خدمات بانکی بانک کشاورزی ایجاد کرده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به طرح «نوی‌پو» به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مالی بانک اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف کمک به واحدهای تولیدی بخش دام و طیور و در واکنش به فشارهای مالی ناشی از نوسانات ارزی طراحی شد و تاکنون حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در قالب کیف پول در این طرح تأمین مالی شده است.

وی موفقیت‌های بانک را حاصل تلاش جمعی کارکنان در شعب، مدیریت‌ها و ستاد مرکزی دانست و تأکید کرد: هر یک از کارکنان در جایگاه خود نقش مهمی در تحقق دستاوردهای بانک داشته‌اند.

متقی‌نیا با تشریح جهت‌گیری‌های راهبردی بانک در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: توسعه بازار و سودآوری پایدار شعار و راهبرد اصلی بانک در سال آینده خواهد بود و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی میان ستاد مرکزی، مدیریت‌های استانی و شعب بانک است.

وی با اشاره به رقابت فزاینده در شبکه بانکی کشور گفت: در چنین شرایطی بانک‌هایی می‌توانند سهم بازار خود را حفظ یا افزایش دهند که رشد سپرده‌های آنها بالاتر از میانگین شبکه بانکی باشد؛ از این رو مدیران بانک باید با نگاه تحلیلی و مبتنی بر داده برای افزایش سهم بازار بانک تلاش کنند.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین به چالش‌های پیش روی نظام بانکی از جمله نوسانات اقتصادی، تغییر رفتار مشتریان، ریسک‌های فناوری و تهدیدات سایبری اشاره کرد و افزود: عبور از این چالش‌ها نیازمند مدیریت هوشمند منابع، توسعه خدمات غیرحضوری، ساده‌سازی فرایندها و ارتقای تجربه مشتری است.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک گفت: هدف‌گذاری بانک آن است که تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود از محل درآمدهای غیرمشاع تأمین شود؛ موضوعی که مستلزم توسعه خدمات کارمزدی، ابزارهای مالی و ضمانت‌نامه‌ها است. همچنین توسعه بانکداری پلتفرمی و ایجاد یک پلتفرم جامع مالی برای بخش کشاورزی از برنامه‌های مهم بانک در سال‌های آینده خواهد بود.

متقی‌نیا سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی بانک کشاورزی دانست و تأکید کرد: تحقق راهبردهای بانک بدون مشارکت، انگیزه و توانمندی کارکنان امکان‌پذیر نیست و از این رو ارتقای مهارت‌های تخصصی و دیجیتال کارکنان همواره مورد توجه بانک قرار دارد.

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