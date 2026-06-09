افزایش ۴ برابری منابع بانک کشاورزی طی چهار سال گذشته

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ناصر سیف‌الهی در همایش سالانه مدیران این بانک با بیان اینکه منابع این بانک از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: بهبود شاخص‌های مالی بانک مستلزم توجه جدی به مدیریت منابع و مصارف و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور است.

عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی با اشاره به اهمیت شناخت نیاز نسل‌های جدید در بازار خدمات مالی، افزود: نسل‌های جوان در سال‌های آینده نقش مهمی در اقتصاد و بازار خدمات مالی خواهند داشت و این بانک با طراحی محصولات و خدمات متناسب با نیازهای این گروه، جایگاه خود را در بازار آینده تقویت خواهد کرد.

سیف‌الهی توسعه بازار و تنوع‌بخشی به محصولات بانکی را از مهم‌ترین برنامه‌های این بانک دانست و گفت: ارائه خدمات نوآورانه، طراحی محصولات جدید و ورود به بازارهای تازه می‌تواند ضمن افزایش رضایتمندی مشتریان، به افزایش منابع و تقویت سودآوری بانک کمک کند.

وی همچنین بر نقش شرکت‌های تخصصی و حوزه‌های نوآوری بانک در توسعه خدمات جدید تأکید کرد و افزود: شرکت‌های وابسته و بخش‌های فناوری و نوآوری باید علاوه بر پشتیبانی فنی، در طراحی ابزارهای مالی جدید و توسعه خدمات بانکی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: ارائه خدمات باکیفیت و افزایش رضایت مشتریان از عوامل مهم موفقیت بانک‌ها در فضای رقابتی امروز است و مدیران باید با نظارت مؤثر بر عملکرد شعب، زمینه ارتقای کیفیت خدمات بانکی را فراهم کنند.

وی تحول دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر الزامات نظام بانکی دانست و اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و گسترش خدمات دیجیتال می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک منجر شود.

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