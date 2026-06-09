رشد ۷۶ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری
ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به ۴۱.۵۶ میلیارد مترمکعب رسید و حجم ذخایر سدها ۳۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا شانزدهم خردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است که در مقایسه با ورودی ۲۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی گذشته، رشد ۷۶ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس این آمار، در مدت یادشده ۲۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور برای تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، تولید برقآبی و نیازهای زیستمحیطی رهاسازی شده است. این رقم در مدت مشابه سال آبی قبل ۲۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب بود که بیانگر رشد ۱۶ درصدی خروجی سدهاست.
در زمان حاضر، حجم آب ذخیرهشده در سدهای کشور به ۳۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. با این میزان ذخیره، ۶۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۳ درصد آن خالی است.
حجم ذخایر آبی سدها در روز شانزدهم خرداد ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه آن با رقم فعلی، از رشد ۳۳ درصدی ذخایر سدها در روز مشابه سال قبل حکایت دارد.