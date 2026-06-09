به گزارش ایلنا، یکی از موارد مهم در مدیریت بانکی در کشور و حتی در سراسر دنیا این روزها کاهش فرایند اداری و بروکراسی در بخش دریافت تسهیلات افراد حقیقی و حقوقی است و این موضوع امروز اهمیت بیشتری هم پیدا کرده است. چابک‌سازی به معنای حذف موانع غیرضروری، کوتاه کردن زمان تصمیم‌گیری و استفاده از فناوری برای ارائه خدمات کارآمدتر اقدامی است که می‌تواند رضایت مشتریان و اثربخشی بانک را به طور همزمان افزایش دهد.

نیاز به بازطراحی فرآیندهای اعتباری

بخشی از کندی ارائه خدمات بانکی ناشی از تعدد مراحل بررسی پرونده‌های اعتباری است. بازنگری در فرآیندها، تفویض اختیارات بیشتر به شعب، حذف استعلام‌های غیرضروری و استانداردسازی مسیر بررسی درخواست‌ها می‌تواند زمان پرداخت تسهیلات را به شکل محسوسی کاهش دهد.

در عین حال، حفظ تعادل میان سرعت عمل و رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی ضروری است تا چابک‌سازی به افزایش ریسک اعتباری منجر نشود.

نقش پررنگ بانکداری الکترونیک در تسهیل فرآیندها

تجربه بانک‌های موفق جهان نشان داده است که دیجیتالی کردن فرآیندهای تسهیلاتی، نقش مهمی در کاهش زمان پاسخگویی و افزایش بهره‌وری دارد. ثبت الکترونیکی درخواست‌ها، اعتبارسنجی هوشمند، امضای دیجیتال و امکان رهگیری آنلاین وضعیت پرونده‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند تجربه مشتریان را بهبود بخشد.

مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد توسعه خدمات مالی دیجیتال، علاوه بر افزایش بهره‌وری بانک‌ها، به گسترش دسترسی مشتریان به خدمات مالی کمک می‌کند.

تقویت تعامل با جامعه هدف

چابک‌سازی تنها به اصلاح فرآیندهای داخلی محدود نمی‌شود. بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه حمایت از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایفای بهتر نقش توسعه‌ای خود، نیازمند تعامل مستمر با فعالان بخش تعاون و شناخت دقیق نیازهای آنهاست.

به گفته مدیریت این مجموعه و طی اطلاعاتی که در چند وقت اخیر منتشر شده، این مجموعه با جدیت تمام و برنامه‌ریزی مدون در این مسیر با شتاب قابل قبولی گام برداشته است.

طراحی محصولات مالی متناسب با تعاونی‌های کوچک و متوسط، استفاده گسترده‌تر از ظرفیت صندوق‌های ضمانت و توسعه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به افزایش اثربخشی تسهیلات اعطایی منجر شود که از جمله اهداف توسعه‌ای این مجموعه است.

مدیریت منابع، شرط پایداری خدمات

بانک‌های توسعه‌ای برای تداوم حمایت از بخش‌های هدف، نیازمند منابع مالی پایدار هستند. افزایش جذب سپرده، توسعه همکاری با تعاونی‌ها و بهبود مدیریت منابع و مصارف، از الزامات حفظ توان تسهیلات‌دهی بانک توسعه تعاون محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند موفقیت بانک توسعه تعاون در انجام مأموریت‌های خود، به ایجاد توازن میان سه مؤلفه سرعت، سلامت اعتباری و پایداری منابع بستگی دارد. چابک‌سازی زمانی موفق خواهد بود که این سه ضلع به صورت همزمان تقویت شوند.

در نهایت، آینده بانک توسعه تعاون بیش از هر چیز به توانایی آن در انطباق با نیازهای جدید بخش تعاون وابسته است. بانکی که بتواند خدمات سریع‌تر، ساده‌تر و متناسب‌تری ارائه کند، نه تنها رضایت مشتریان را افزایش خواهد داد، بلکه نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی و تحقق اهداف بخش تعاون ایفا خواهد کرد.

به همین منظور توجه این مجموعه به طراحی فرآیند توسعه ای در این حوزه اقدامی به جا و ضروری بود که تدوین چنین مسیری می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای این بانک در مسیر نیل به اهداف ماهوی خودش رقم بزند.

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