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توصیه‌های پیشگیرانه درباره بیماری تب کریمه کنگو

توصیه‌های پیشگیرانه درباره بیماری تب کریمه کنگو
کد خبر : 1796488
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سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با هشدار درباره افزایش احتمال بروز بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو در ماه‌های گرم سال، بر رعایت ضوابط بهداشتی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر مقدس، سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ماهیت ویروسی و خطرناک بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) اظهار کرد: این بیماری مشترک بین انسان و دام است که عمدتاً از طریق گزش کنه‌های آلوده، له کردن کنه با دست و یا تماس مستقیم با خون، ترشحات، لاشه و گوشت تازه دام آلوده به انسان منتقل می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این بیماری آن است که دام‌های آلوده معمولاً بدون علامت هستند و ظاهر کاملاً سالم دارند، بنابراین تشخیص دام آلوده بدون انجام آزمایش‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست و همین موضوع ضرورت رعایت اصول پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

مقدس با تأکید بر اینکه ذبح دام باید صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی انجام شود، تصریح کرد: کشتار دام خارج از چرخه رسمی و بدون نظارت‌های بهداشتی، خطر انتقال بیماری را به‌طور جدی افزایش می‌دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد افرادی که در دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، مراکز عرضه و یا در فرآیند قطعه‌بندی گوشت فعالیت دارند، باید حتماً از دستکش، لباس کار، چکمه و سایر تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند تا از تماس مستقیم با خون و ترشحات دام جلوگیری شود.

سرپرست معاونت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت نگهداری درست گوشت، گفت: گوشت قرمز پس از کشتار باید حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی‌گراد در یخچال نگهداری شود تا احتمال انتقال ویروس کاهش یابد و مصرف آن با ایمنی بیشتری همراه باشد.

وی ادامه داد: مبارزه مستمر با کنه‌ها در دامداری‌ها از طریق سم‌پاشی اصولی، ضدعفونی جایگاه دام و رعایت بهداشت محیط نگهداری دام از مهم‌ترین اقدامات کنترلی در کاهش خطر شیوع بیماری به شمار می‌رود و باید به‌صورت دوره‌ای و تحت نظر کارشناسان دامپزشکی انجام شود.

مقدس همچنین به شهروندان توصیه کرد فرآورده‌های خام دامی را صرفاً از مراکز مجاز و دارای مجوز بهداشتی تهیه کنند و از خرید گوشت فاقد مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی به‌طور جدی خودداری کنند.

وی با اشاره به علائم بیماری در انسان گفت: بروز ناگهانی تب، سردرد شدید، دردهای عضلانی، ضعف و بی‌حالی از نشانه‌های اولیه بیماری است که در صورت عدم تشخیص و درمان به‌موقع می‌تواند به بروز علائم خونریزی و عوارض جدی منجر شود؛ بنابراین افرادی که سابقه تماس با دام یا فرآورده‌های خام دامی دارند، در صورت مشاهده چنین علائمی باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کرده و پزشک را از سابقه تماس خود مطلع کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور در پایان تأکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور با تشدید نظارت‌های بهداشتی در کشتارگاه‌ها، مراکز عرضه، واحدهای دامی و اجرای برنامه‌های پایش و کنترل کنه، اقدامات پیشگیرانه را در سطح کشور به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و همکاری دامداران و مردم نقش اساسی در پیشگیری و کنترل این بیماری دارد.

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