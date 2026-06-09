عبور از مرز ۵۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، ضمن اعلام خبر عبور ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۵۲۰۰ مگاوات، از برنامهریزی جامع برای تحقق ظرفیت ۱۱ هزار مگاواتی تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ حمیدرضا عظیمی قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به رونمایی از تمبر یادبود این دستاورد بزرگ اظهار داشت: طی یک سال و نیم اخیر، با حمایتهای شخص رئیسجمهور، وزارت نیرو، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۵۲۰۰ مگاوات ارتقا یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش بزرگی از این ظرفیت به نیروگاههای خورشیدی اختصاص دارد، افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی که در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۷۵۰ مگاوات بود، اکنون به بیش از ۴۶۰۰ مگاوات رسیده است. هماکنون نیز بیش از ۹۰۰ پروژه نیروگاهی در ۳۱ استان کشور در حال اجراست که نویدبخش حرکتی شتابان در مسیر توسعه انرژیهای پاک است.
قائممقام ساتبا با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: «تمامی پروژهها توسط بخش خصوصی اجرا میشود و ساتبا به عنوان نهاد تسهیلگر، زمینه دسترسی سرمایهگذاران به منابع صندوق توسعه ملی و تجهیزات لازم را فراهم میکند. علیرغم چالشهای موجود، تمامی ارکان صنعت برق با عزم جدی برای تحقق مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در تلاش هستند.
عظیمی همچنین از برنامههای توسعهای در بخش کوچکمقیاس خبر داد و گفت: توسعه نیروگاههای پشتبامی یکی از اولویتهای دولت است و در همین راستا، طرح تجهیز ۱۲ هزار مدرسه در سراسر کشور به پنلهای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶۰ مگاوات آغاز شده است. همچنین برنامهریزی برای عملیاتی کردن ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه کوچکمقیاس در سه تا چهار ماه آینده در دستور کار قرار دارد.
قائممقام ساتبا در پایان به دستاوردهای زیستمحیطی این توسعه اشاره کرد و افزود: «توسعه ۵۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، سالانه از انتشار بیش از ۵ میلیون تن گاز CO2 جلوگیری کرده و منجر به صرفهجویی ۱۷ میلیون مترمکعب آب و ۲.۵ میلیارد مترمکعب سوخت گاز در نیروگاههای حرارتی میشود که گامی موثر در راستای حفظ منابع ملی و محیط زیست کشور است.