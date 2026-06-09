عملیات پیچیده برای نجات بارج ضحا در آبهای خلیجفارس
معاون عملیات تولید منطقه عملیاتی خارک گفت: کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران با اجرای یک عملیات پیچیده مهندسی و غواصی، بارج ملکی غیرعملیاتی «ضحا» را از خطر غرقشدگی در اسکله اختصاصی این شرکت در جزیره خارک نجات دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، رضا یارماحمدی با بیان اینکه در پی بروز وضعیت اضطراری ناشی از پوسیدگی گسترده بدنه و نفوذ شدید آب به درون بارج «ضحا»، احتمال غرقشدن این شناور در اسکله اختصاصی شرکت در منطقه عملیاتی خارک افزایش یافت، گفت: با برنامهریزی دقیق و اقدام بهموقع واحدهای عملیاتی و تعمیراتی، عملیات نجات و بازیابی تعادل آن با موفقیت انجام شد.
وی با اشاره به موفقیت این عملیات افزود: این دستاورد نتیجه همافزایی و همکاری نزدیک واحدهای تعمیرات زیرآب، ایمنی، بهداشت و محیطزیست (اچاسئی) و عملیات دریایی منطقه عملیاتی خارک بود که با هماهنگی کامل در شرایط بحرانی به سرانجام رسید.
معاون عملیات تولید منطقه عملیاتی خارک گفت: گروه عملیاتی طی دو شبانهروز تلاش مستمر و با ثبت ۱۲ ساعت غواصی در شرایط نامساعد دریایی و دید بسیار محدود، محل نفوذ آب در ناحیه حساس جزر و مدی دریا (Splash Zone) را شناسایی و با توجه به گستردگی آسیبهای ناشی از خوردگی و پوسیدگی، راهکاری فنی و متناسب با شرایط موجود طراحی و اجرا کرد.
یارماحمدی با بیان اینکه متخصصان تعمیرات زیرآب با همکاری نیروهای تعمیرات و نوسازی منطقه اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات ویژه برای مهار نشتی کردند، گفت: تیبولتهای اختصاصی و آببندهای ویژه در مدتزمان کوتاهی طراحی و ساخته شد و غواصان این تجهیزات را بهصورت همزمان از زیر آب و داخل مخازن بارج نصب کردند. در ادامه نیز با استفاده از ترکیبات نشتبند ویژه، عملیات آببندی نهایی با موفقیت انجام شد.
وی با قدردانی از تلاش همه عوامل اجرایی این عملیات گفت: این اقدام افزون بر جلوگیری از غرقشدن یک تجهیز ملکی و سرمایه ملی، بار دیگر توانمندی متخصصان داخلی و ظرفیت بالای واحدهای عملیاتی منطقه خارک را در مدیریت بحرانهای پیچیده دریایی به نمایش گذاشت.
براساس این گزارش، بارج «ضحا» با ابعاد ۴۶ در ۱۵ متر و ظرفیت بارگیری یکهزار و ۳۸ تن آب، در دهه ۱۳۸۰ وظیفه تأمین آب منطقه را به عهده داشت. این شناور در سالهای اخیر از چرخه عملیات خارج شده و در اسکله اختصاصی شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی خارک مستقر بوده است.