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احداث خط آهن هرات - مزارشریف، محور مذاکرات ایران و افغانستان

احداث خط آهن هرات - مزارشریف، محور مذاکرات ایران و افغانستان
کد خبر : 1796443
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احداث خط آهن هرات - مزارشریف در دیدار مسئولان ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، وزارت فوائد عامه افغانستان اعلام کرد: مولوی محمد اسحاق صاحب زاده معاون خط آهن وزارت فوائد عامه افغانستان که در صدر یک هیئت بلند پایه به ایران سفر کرده است، در نشستی با مسئولان خط آهن ایران در مورد طرح‌های زیربنایی بویژه طرح‌های خط آهن و مسیر‌های جدید ریلی بحث کرد.

در این نشست، در مورد ساخت خط آهن هرات - مزارشریف به طول ۶۵۷ کیلومتر، مشخصات و معیار‌های فنی، مراحل اجرای طرح، تامین منابع مالی، هزینه‌ها و چگونگی مشارکت شرکت‌های افغانی و ایرانی بحث صورت گرفت و صورت‌جلسه امضا شد.

همچنین دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های ریلی و حمل و نقل میان دو کشور تاکید کردند.

قبل از این نیز سرپرست سفارت ایران در افغانستان نیز مشارکت در طرح خط آهن هرات به مزارشریف را از طرح‌های مهم ایران در افغانستان اعلام کرده بود.

در حال حاضر ایران از مسیر خطوط آهن خواف - هرات به افغانستان وصل است.

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