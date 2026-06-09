مصرف روزانه کولرهای آبی؛ معادل پر شدن بیش از ۳ هزار استخر المپیک
وزارت نیرو اعلام کرد بر اساس آمارهای موجود، هر کولر آبی در شبانهروز به طور متوسط حدود ۴۰۰ لیتر آب مصرف میکند و مجموع مصرف آب کولرهای آبی کشور در هر شبانهروز معادل پر کردن بیش از ۳ هزار استخر شنای المپیکی است.
به گزارش ایلنا، همزمان با افزایش دمای هوا، استفاده از وسایل سرمایشی در کشور روند صعودی به خود میگیرد. آمارها نشان میدهد تنها در شهر تهران، حدود ۳ میلیون کولر آبی به کار میافتد.
بر اساس این گزارش، کولرهای آبی هنگام استفاده، هر کدام به اندازه چندین فرد از افراد خانواده آب مصرف میکنند. در ایام گرم سال، کولرهای آبی روزانه به طور متوسط حدود ۴۰۰ لیتر آب در هر شبانهروز مصرف میکنند.
با در نظر گرفتن متوسط مصرف ۴۰۰ لیتری برای هر کولر آبی و با فرض فعالیت حدود ۲۰ میلیون کولر آبی در سراسر کشور، مجموع مصرف آب آنها در شبانهروز به رقم ۸ میلیارد لیتر میرسد. این حجم عظیم آب معادل پر کردن ۳،۲۰۰ استخر شنای المپیکی (هر استخر ۲.۵ میلیون لیتری) در هر شبانهروز است.
بنا بر این گزارش، برای درک بهتر این عدد، توجه به این نکته ضروری است که این میزان مصرف، تنها برای یک روز از روزهای گرم سال محاسبه شده و با ضرب در تعداد روزهای گرم، ارقام نجومیتری به دست میآید.
بر اساس این گزارش، هدررفت آب تنها محدود به کولرها نیست. یک شیر آب که تنها حدود ۶۰ قطره در دقیقه نشتی داشته باشد، در ۲۴ ساعت ۲۰ لیتر و در یک ماه ۶۰۰ لیتر آب را هدر میدهد؛ یعنی معادل ۱،۲۰۰ بطری نیملیتری آب. متأسفانه بسیاری از شهروندان نسبت به چنین نشتیهایی بیتفاوت هستند. هدررفت ناشی از تنها ۱۰۰ شیر آب معیوب میتواند آب مورد نیاز حدود ۱۲۰ هزار نفر را تحتتأثیر قرار دهد؛ این جمعیت، ظرفیتی معادل ورزشگاه آزادی با حداکثر گنجایش را در بر میگیرد.
شستشوی حیاط؛ مصرفی نابهنجار و پرمصرف
این گزارش میافزاید یکی از مصارف نادرست و پرمصرف آب شرب در کشور، شستشوی حیاط منازل با استفاده از شلنگ است. هر بار شستشوی یک حیاط ۱۲ متری، حدود ۷۰ لیتر آب شرب مصرف میکند. اگر فرض شود هر خانوار ماهیانه یک بار اقدام به شستشوی حیاط کند، سالانه ۸۴۰ لیتر آب شرب تنها برای این کار مصرف میشود.
بنابر این گزارش، با احتساب حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور، سالانه حدود ۲۱ میلیارد لیتر آب شرب صرف شستشوی حیاط منازل میشود. این حجم عظیم آب معادل پر کردن ۸،۴۰۰ استخر شنای المپیکی در سال است.
شستشوی ماشین با شلنگ؛ اوج بیمسئولیتی در مصرف آب
بر اساس این گزارش، شستشوی ماشین با استفاده از شلنگ و آب شرب، یکی دیگر از الگوهای نادرست مصرف آب در کشور است. هر بار شستشوی یک خودرو با شلنگ حدود ۲۴۰ لیتر آب شرب مصرف میکند. در حالی که در کارواشهای مجهز به سیستم بازیافت آب، این میزان به کمتر از ۵۰ لیتر کاهش مییابد.
این گزارش میافزاید بر اساس آمارها، روزانه حدود ۸ میلیون خودرو در کشور با استفاده از شلنگ و آب شرب شسته میشوند. با احتساب مصرف ۲۴۰ لیتری برای هر بار شستشو، مجموع آب مصرفی روزانه به ۱.۹۲ میلیارد لیتر میرسد که معادل پر کردن ۷۶۸ استخر شنای المپیکی در هر روز است. این رقم در مقیاس سالانه (با فرض ۹۰ روز گرم در سال) به ۱۷۲.۸ میلیارد لیتر میرسد که معادل پر کردن ۶۹،۱۲۰ استخر شنای المپیکی در سال است.
بنا بر این گزارش، برای کاهش مصرف آب کولرهای آبی و جلوگیری از هدررفت منابع، انجام اقدامات همچون استفاده از سایهبان برای کولرهای آبی (قرار گرفتن کولر در معرض نور مستقیم خورشید، تبخیر آب را تسریع کرده و مصرف آب را افزایش میدهد)، انجام سرویسهای دورهای پیش از شروع فصل گرما، تعویض پوشالها در زمان مناسب و تمیز کردن توری پمپ آب، تنظیم شناور کولر و جرمگیری شلنگهای آبرسان و تراز کردن کولر و استفاده از پوشال مناسب توصیه میشود.
همچنین رفع نشتی شیرها و سرویسهای بهداشتی میتواند نقش مهمی در کاهش هدررفت آب ایفا کند؛ چراکه یک سرویس بهداشتی فرنگی دچار هدررفت، میتواند روزانه ۷۰۰ تا هزار لیتر آب شرب را هدر دهد. علاوه بر این، خودداری از شستشوی حیاط و ماشین با آب شرب و استفاده از آب بازیافتی یا تی و سطل، گامی مؤثر در جهت حفظ منابع آبی کشور خواهد بود.